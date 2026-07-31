Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием: «Он любит Россию, не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. Один из лучших российских хоккеистов своего поколения!»

Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с днем рождения.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с днем рождения.

31 июля нападающему «Питтсбурга » исполнилось 40 лет.

«Сегодня 40 лет исполняется Евгению Малкину – одному из лучших российских хоккеистов своего поколения!

Женя – уникальный игрок, в котором соединились мощь, скорость, мягкие руки, сильный бросок и выдающееся хоккейное мышление.

Он всегда видит площадку на несколько шагов вперед, способен самостоятельно решить судьбу эпизода и при этом делает сильнее своих партнеров.

Три Кубка Стэнли, два золота чемпионатов мира, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и звание лучшего хоккеиста плей-офф НХЛ – за каждым достижением стоят не только огромный талант, но и многолетняя работа.



Но не менее важно, что Женя – надежный товарищ и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь. Он любит Россию, никогда не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея.

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, энергии, новых ярких матчей и больших побед! Продолжай радовать болельщиков своей игрой и вдохновлять юных хоккеистов своим примером.

С юбилеем, МАЛЫЧ!» – написал Роман Ротенберг.