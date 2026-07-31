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  4. Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием: «Он любит Россию, не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. Один из лучших российских хоккеистов своего поколения!»

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Ротенберг поздравил Малкина с 40-летием: «Он любит Россию, не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея. Один из лучших российских хоккеистов своего поколения!»
Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с днем рождения.

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг поздравил Евгения Малкина с днем рождения.

31 июля нападающему «Питтсбурга» исполнилось 40 лет.

«Сегодня 40 лет исполняется Евгению Малкину – одному из лучших российских хоккеистов своего поколения!

Женя – уникальный игрок, в котором соединились мощь, скорость, мягкие руки, сильный бросок и выдающееся хоккейное мышление.

Он всегда видит площадку на несколько шагов вперед, способен самостоятельно решить судьбу эпизода и при этом делает сильнее своих партнеров.

Три Кубка Стэнли, два золота чемпионатов мира, приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и звание лучшего хоккеиста плей-офф НХЛ – за каждым достижением стоят не только огромный талант, но и многолетняя работа.

Но не менее важно, что Женя – надежный товарищ и человек, который всегда готов поддержать и прийти на помощь. Он любит Россию, никогда не забывает свои корни и многое делает для нашего хоккея.

От всей души желаю крепкого здоровья, семейного счастья, энергии, новых ярких матчей и больших побед! Продолжай радовать болельщиков своей игрой и вдохновлять юных хоккеистов своим примером.

С юбилеем, МАЛЫЧ!» – написал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoНХЛ
logoРоман Ротенберг
logoПиттсбург
logoФХР
logoЕвгений Малкин

Комментарии

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наверно многие поздравили, но спортс выбрал именно это поздравление. Шестерка, это должность, или призвание?
Ответj_jms
наверно многие поздравили, но спортс выбрал именно это поздравление. Шестерка, это должность, или призвание?
Это признание!
Ничто так не доказывает огромную любовь к России как американский паспорт в кармане). Роман сам знает толк в такой любви). У него она, вообще, втроём.
Ответagentkuper
Ничто так не доказывает огромную любовь к России как американский паспорт в кармане). Роман сам знает толк в такой любви). У него она, вообще, втроём.
впятером я думаю))) по закону больше нельзя))) правда трое из этих имеют его санкциями)) уже давно))
Он любит Россию, но есть на всякий случай американский паспорт.
Ротенберг : "Малкин многое делает для России. Например, со мной фоткается".
А можно как-то отфильтровать ленту, чтобы новости с тегом #Ротенберг в неё не попадали?
Ротен так заливает про Россию что не удивлюсь если лет через пять выяснится что он шпион
Да во всем мире знают, что Малкин супер. Что там базарить, тем боле Ротенбергу. Вообще...
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