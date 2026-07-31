Новак подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 4,65 млн долларов в год. У форварда 42 очка в 82 матчах прошлого сезона

Новак подписал контракт с «Питтсбургом» на 13,95 млн долларов.

Нападающий Томас Новак продлил контракт с «Питтсбургом ».

29-летний американец подписал соглашение с клубом на три года со средней зарплатой 4,65 миллиона долларов за сезон.

Общая сумма сделки – 13,95 миллиона долларов.

Новый договор начнет действовать через сезон. Предстоящий чемпионат форвард проведет с окладом 3,5 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне Новак набрал 42 (16+26) очка при полезности «плюс 1» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 14:17.

В плей-офф в его активе 2 (0+2) балла при полезности «минус 4» в 6 играх. Среднее игровое время – 13:58.