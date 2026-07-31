Новак подписал 3-летний контракт с «Питтсбургом» с зарплатой 4,65 млн долларов в год. У форварда 42 очка в 82 матчах прошлого сезона
Новак подписал контракт с «Питтсбургом» на 13,95 млн долларов.
Нападающий Томас Новак продлил контракт с «Питтсбургом».
29-летний американец подписал соглашение с клубом на три года со средней зарплатой 4,65 миллиона долларов за сезон.
Общая сумма сделки – 13,95 миллиона долларов.
Новый договор начнет действовать через сезон. Предстоящий чемпионат форвард проведет с окладом 3,5 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне Новак набрал 42 (16+26) очка при полезности «плюс 1» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 14:17.
В плей-офф в его активе 2 (0+2) балла при полезности «минус 4» в 6 играх. Среднее игровое время – 13:58.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Питтсбурга»
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