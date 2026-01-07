НХЛ. «Тампа» обыграла «Колорадо», «Каролина» забросила 6 шайб «Далласу», «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» – 9:0, «Сиэтл» забил 7 голов «Бостону»
Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» обыграла «Колорадо» (4:2), «Каролина» была сильнее «Далласа» (6:3), «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» (9:0), «Сиэтл» справился с «Бостоном» (7:4).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
