НХЛ. «Тампа» обыграла «Колорадо», «Каролина» забросила 6 шайб «Далласу», «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» – 9:0, «Сиэтл» забил 7 голов «Бостону»

Сегодня проходят очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа » обыграла «Колорадо » (4:2), «Каролина » была сильнее «Далласа » (6:3), «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси» (9:0), «Сиэтл» справился с «Бостоном» (7:4).

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ