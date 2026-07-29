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  4. Генменеджер «Сан-Хосе» о новом контракте с Селебрини: «Макклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире. Продолжаем строить команду, способную ежегодно бороться за Кубок Стэнли»

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Генменеджер «Сан-Хосе» о новом контракте с Селебрини: «Макклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире. Продолжаем строить команду, способную ежегодно бороться за Кубок Стэнли»
Генменеджер «Сан-Хосе» высказался о новом контракте с Селебрини.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир высказался о новом контракте с нападающим Макклином Селебрини.

Контракт с кэпхитом 18,8 млн долларов в год начнет действовать в сезоне-2027/28. Форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Действующее соглашение игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов рассчитано до конца сезона-2026/27. Селебрини был выбран «Шаркс» на драфте-2024 под 1-м общим номером. 

«Всего за два сезона в качестве тинейджера в НХЛ и на международной арене Макклин зарекомендовал себя как один из лучших игроков в мире. Мы чрезвычайно рады, что он подписан как центральная фигура ядра талантливых игроков «Сан-Хосе».

В то время как мы продолжаем строить команду, способную ежегодно бороться за Кубок Стэнли, мы хотим поблагодарить Макклина и его представителей за уважительный переговорный процесс и отметить гибкость, которую они предоставили нам в том, как мы распределяем будущие средства на команду, которая строится вокруг Макклина», – сказал Грир.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
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Комментарии

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Благодарность за гибкость - это "Спасибо, что не 22 млн."?
ОтветАндрей Алексеев_1117002445
Благодарность за гибкость - это "Спасибо, что не 22 млн."?
Скорее всего, нет больших подписных бонусов, и выплаты по контракту будут идти более-менее равномерно. Не как у Карлссона, который треть суммы контракта получит за один календарный год.
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