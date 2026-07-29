Мухамадуллин о Селебрини: «Макклин вытворяет потрясающие вещи. Он очень открытый и всесторонне развитый парень, который может хорошо играть в защите и нападении»

Мухамадуллин поделился мнением о Селебрини.

Защитник «Эдмонтона » Шакир Мухамадуллин поделился мнением об игре форварда «Сан-Хосе» Макклина Селебрини .

Мухамадуллин перешел в «Ойлерс» 1 июля в результате обмена из «Шаркс».

– Показалось, что прошлый сезон провели очень уверенно. Как сами его оцените?

– Да, на самом деле у нас был очень сильный коллектив в прошлом сезоне. Сейчас «Сан-Хосе» серьезно усилился. Могу пожелать им только удачи, потому что организация движется в правильном направлении.

– Селебрини это новая звезда лиги на годы вперед?

– Да, он вытворяет потрясающие вещи. Человек профессионально относится ко всему на льду и вне его.

Он очень открытый и всесторонне развитый парень, который может хорошо играть в защите и нападении. Макклин может выходить за полчаса до тренировки и отрабатывать детали, – сказал Мухамадуллин.

«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ