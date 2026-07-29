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Кузнецов выложил фото с Ротенбергом и Кравцовым: «Сами все понимаете 🤝»
Кузнецов выложил фото с Ротенбергом и Кравцовым.

Форвард Евгений Кузнецов выложил фото с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом и нападающим «Трактора» Виталием Кравцовым.

«Сами все понимаете 🤝» – подписал фото Кузнецов.

Фото: t.me/kuzy9292

Кузнецов о том, что «Трактор» не сделал ему предложение: «Мне все примерно понятно, у них одно видение, у меня свое. Это спорт, ничего личного. Горжусь, что я воспитанник клуба» 

Кузнецов о будущем: «Пытаюсь попасть в «Красную Машину», не берут. Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
logoЕвгений Кузнецов
фото
logoФХР
logoКХЛ
logoТрактор
logoРоман Ротенберг
logoВиталий Кравцов

Комментарии

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Намек понят. Того кто справа избили, потому что не хотел фотографироваться рядом с Ротенбергом. Кузнецов рисковать здоровьем не захотел и сразу согласился).
У Кузнецова кроссовки с разными шнурками...Сами все понимаете
ОтветСергей Круг
У Кузнецова кроссовки с разными шнурками...Сами все понимаете
Розовый - значит хороший!
разделил косяк с корешами
Сами всё понимаете, ))
Всё понятно 3 калеки....)) один временно.
ОтветМагнит _1116937621
Сами всё понимаете, )) Всё понятно 3 калеки....)) один временно.
Это лучший коммент
Да, три будущих актера цирка
А кто там третий?
Ответvadimevstratov2@gmail.com
А кто там третий?
Мы, правда, третьего насильно затащили.
Но тут промашка — переборщили. (Высоцкий)
Из троих только Великий Йозе заработал на пару одинаковой обуви
ОтветИнженер-конструктор
Из троих только Великий Йозе заработал на пару одинаковой обуви
Просто после истории с албанцами он не снимает кроссы даже на ночь. А у остальных двоих поперли по одной штуке.
Комментарии можно не читать
Все понимаем. Люди, которые должны быть в далеке от хоккея.
Комментарий удален модератором
ОтветВладимир Чехов
Комментарий удален модератором
У Романа буква А на свитере слетела)
Ответagentkuper
У Романа буква А на свитере слетела)
вторая буква А))))
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