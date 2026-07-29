Кузнецов выложил фото с Ротенбергом и Кравцовым: «Сами все понимаете 🤝»
Кузнецов выложил фото с Ротенбергом и Кравцовым.
Форвард Евгений Кузнецов выложил фото с первым вице-президентом ФХР Романом Ротенбергом и нападающим «Трактора» Виталием Кравцовым.
«Сами все понимаете 🤝» – подписал фото Кузнецов.
Фото: t.me/kuzy9292
Кузнецов о том, что «Трактор» не сделал ему предложение: «Мне все примерно понятно, у них одно видение, у меня свое. Это спорт, ничего личного. Горжусь, что я воспитанник клуба»
Кузнецов о будущем: «Пытаюсь попасть в «Красную Машину», не берут. Переговоры у меня только дома с детьми, чтобы они убрали телефоны и немножко погуляли»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Евгения Кузнецова
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Всё понятно 3 калеки....)) один временно.
Но тут промашка — переборщили. (Высоцкий)