«Салават» обменял 19-летнего Агафонова в «Торпедо» на денежную компенсацию

«Салават» обменял Агафонова в «Торпедо».

«Салават Юлаев » обменял защитника Максима Агафонова в «Торпедо ».

Взамен клуб из Уфы получит денежную компенсацию.

19-летний Агафонов дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Он провел один матч, не набрав очков.

В минувшем сезоне Olimpbet ВХЛ в его активе 7 (3+4) баллов в 39 играх. В МХЛ у него 4 передачи в 16 матчах.