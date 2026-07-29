«Салават» обменял 19-летнего Агафонова в «Торпедо» на денежную компенсацию
«Салават» обменял Агафонова в «Торпедо».
«Салават Юлаев» обменял защитника Максима Агафонова в «Торпедо».
Взамен клуб из Уфы получит денежную компенсацию.
19-летний Агафонов дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Он провел один матч, не набрав очков.
В минувшем сезоне Olimpbet ВХЛ в его активе 7 (3+4) баллов в 39 играх. В МХЛ у него 4 передачи в 16 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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