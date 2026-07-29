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  4. «Салават» обменял 19-летнего Агафонова в «Торпедо» на денежную компенсацию

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«Салават» обменял 19-летнего Агафонова в «Торпедо» на денежную компенсацию
«Салават» обменял Агафонова в «Торпедо».

«Салават Юлаев» обменял защитника Максима Агафонова в «Торпедо».

Взамен клуб из Уфы получит денежную компенсацию.

19-летний Агафонов дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в прошлом сезоне. Он провел один матч, не набрав очков.

В минувшем сезоне Olimpbet ВХЛ в его активе 7 (3+4) баллов в 39 играх. В МХЛ у него 4 передачи в 16 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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Комментарии

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Добро пожаловать в систему Торпедо! Будем посмотреть…
ОтветМатроскин52
Добро пожаловать в систему Торпедо! Будем посмотреть…
Транзитом через Нижний в Пензу.
ОтветprogexpNN
Транзитом через Нижний в Пензу.
Это с какого перепуга?Он вопитаник ЦСКА.и его брали в место Антона Силаева.
когда же Баширова на кого нибудь поменяют на денежную компенсацию всех молодых игроков по раздовал разбазарил клуб убили хоккей в Башкирии
ОтветOrzSvarchik
когда же Баширова на кого нибудь поменяют на денежную компенсацию всех молодых игроков по раздовал разбазарил клуб убили хоккей в Башкирии
И кто же из "разбазаренных" молодых заиграл в другом клубе?
Это действительно защитник для Вышки. Шанс в КХЛ, наверно, получит. Но я, все-таки, надеюсь на еще одного человека в оборону для основы.
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