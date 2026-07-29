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  4. Кузнецов о том, видит ли себя тренером: «Ни в коем случае! Это очень тяжелая работа. После окончания карьеры придется заново изучать хоккей. Не хотелось бы такого для себя»

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Кузнецов о том, видит ли себя тренером: «Ни в коем случае! Это очень тяжелая работа. После окончания карьеры придется заново изучать хоккей. Не хотелось бы такого для себя»
Кузнецов высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск».

Форвард Евгений Кузнецов высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск».

Хоккеист присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя.

– Чем больше хоккейных школ, тем лучше и тем больше возможностей заниматься и пробиться в люди. Где-то белой завистью завидуешь ребятам – такие здесь условия.

– Вам приятно видеть счастливых детей на открытии академии?

– Видеть улыбки детей – это самое прикольное. Тебе нужно только уделить время. Такое большое событие, и мне несложно было приехать. Я помню себя молодым: так же хотелось, чтобы кто-то уделил внимание.

– Вы себя видите тренером после окончания карьеры?

– Ни в коем случае! Это очень тяжелая работа. После окончания карьеры придется заново погружаться в хоккей и его изучать. На данный момент не хотелось бы такого развития для себя, – сказал Кузнецов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
детский хоккей

Комментарии

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Большинство хотят быть замами или директорами, а вот обучать детишек базе и другим навыкам вот это тяжело им
Ответjigga
Большинство хотят быть замами или директорами, а вот обучать детишек базе и другим навыкам вот это тяжело им
Тренеры разные бывают. Кто-то еще будучи игроком, как, например, Сергей Викторович Федоров становится ассистентом тренера на площадке. Кто-то работает с молодёжью, потому что там свои особенности и есть готовые проверенные паттерны, как примеи - Валерий Николаевич Брагин. А кто-то успешно работает с детьми и ему это в кайф, и есть выдающиеся результаты. А кто-то вообще никак к тренерской работе. Разница значительная в тренерской работе на клубном уровне и на уровне сборных, и по работе с составами - звездный состав требует одного тренера, состав из рабочих лошадок - другого. Не всем дано. Но кому дано - они все равно будут это делать.
Ответprince
Тренеры разные бывают. Кто-то еще будучи игроком, как, например, Сергей Викторович Федоров становится ассистентом тренера на площадке. Кто-то работает с молодёжью, потому что там свои особенности и есть готовые проверенные паттерны, как примеи - Валерий Николаевич Брагин. А кто-то успешно работает с детьми и ему это в кайф, и есть выдающиеся результаты. А кто-то вообще никак к тренерской работе. Разница значительная в тренерской работе на клубном уровне и на уровне сборных, и по работе с составами - звездный состав требует одного тренера, состав из рабочих лошадок - другого. Не всем дано. Но кому дано - они все равно будут это делать.
А почему Кузе не дано, а потому что он понимает что Раздолбай
Никем другим, кроме как тренером, Кузю не вижу. Обратите внимание на любое его интервью, где речь заходит о каких-то игровых моментах. Он помешан на тактике и обожает координировать людей. Даже знаменитый его спич с микрофоном на Кубке мира. Он Дацюку командовал, что делать в большинстве. Как он Овечкина строил в Вашингтоне, на Уилсона орал, и.т.д.

Возможно его не хватит, что бы главным стать - это да. Но входить в тренерский штаб и отвечать за определенное направление - запросто.
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