Кузнецов о том, видит ли себя тренером: «Ни в коем случае! Это очень тяжелая работа. После окончания карьеры придется заново изучать хоккей. Не хотелось бы такого для себя»

Кузнецов высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск».

Форвард Евгений Кузнецов высказался об открытии академии «Красная Машина Челябинск».

Хоккеист присутствовал на мероприятии в качестве почетного гостя.

– Чем больше хоккейных школ, тем лучше и тем больше возможностей заниматься и пробиться в люди. Где-то белой завистью завидуешь ребятам – такие здесь условия.

– Вам приятно видеть счастливых детей на открытии академии?

– Видеть улыбки детей – это самое прикольное. Тебе нужно только уделить время. Такое большое событие, и мне несложно было приехать. Я помню себя молодым: так же хотелось, чтобы кто-то уделил внимание.

– Вы себя видите тренером после окончания карьеры?

– Ни в коем случае! Это очень тяжелая работа. После окончания карьеры придется заново погружаться в хоккей и его изучать. На данный момент не хотелось бы такого развития для себя, – сказал Кузнецов.