Киселевич о том, по чему будет скучать после завершения карьеры: «По раздевалке, банальный ответ. И по коллективу»

Киселевич рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры.

Сегодня, 29 июля, в Череповце проходит благотворительный прощальный матч игрока.

Защитник не играл в сезоне-2025/26. Ранее он выступал за «Северсталь », ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Локомотив».

– По чему вы будете скучать в хоккее?

– Написал одному человеку, который не смог приехать [на гала-матч]. Мы с ним спорили, по раздевалке будем скучать или нет.

По раздевалке, наверное, банальный ответ. И по коллективу, – передает слова Киселевича перед гала-матчем корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.