Киселевич о том, по чему будет скучать после завершения карьеры: «По раздевалке, банальный ответ. И по коллективу»
Киселевич рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры.
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич рассказал, по чему будет скучать после завершения карьеры.
Сегодня, 29 июля, в Череповце проходит благотворительный прощальный матч игрока.
Защитник не играл в сезоне-2025/26. Ранее он выступал за «Северсталь», ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Локомотив».
– По чему вы будете скучать в хоккее?
– Написал одному человеку, который не смог приехать [на гала-матч]. Мы с ним спорили, по раздевалке будем скучать или нет.
По раздевалке, наверное, банальный ответ. И по коллективу, – передает слова Киселевича перед гала-матчем корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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