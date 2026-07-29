Директор «Северстали» о Шипачеве: «У нас молодая команда. Да, он наш воспитанник, но Вадим – возрастной хоккеист. Возможно, он не попадает в наш стиль»

Директор «Северстали» высказался о Вадиме Шипачеве.

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос о том, рассматривал ли клуб подписание форварда Вадима Шипачева .

Шипачев – воспитанник «Северстали». В межсезонье 39-летний форвард перешел из минского «Динамо» в «Салават Юлаев ».

– Не хотели сделать Шипачеву контрактное предложение?

– У нас молодая команда. Да, он наш воспитанник, но Вадим – возрастной хоккеист. Возможно, он не попадает в наш стиль, но мы можем предложить ему аналогичный гала-матч, как в случае с Богданом Киселевичем.

– Как оцените текущую трансферную кампанию «Северстали»?

– Давайте вернемся на три года назад. У нас кардинально поменялся состав. Может быть, история сейчас повторится. В команде появилось много молодых ребят, интересно посмотреть, готовы ли они к этому вызову, но это определенный риск.

Работаем над усилением состава, в заявке есть три свободных места. На просмотре много ребят, кто‑то из них останется. Рынок большой, и ветер быстро меняется. В прошлом сезоне стояла задача выйти во второй раунд, и она не снимается, – сказал Канаков.