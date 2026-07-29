Агент Пакетта о том, что игрок подписал контракт на небольшие деньги: «Он после травмы, не было предложений, кроме просмотра. У нас договоренность о расторжении, если будут проблемы со здоровьем»

Агент Седрика Пакетта высказался о переходе игрока в «Авангард».

Агент Иван Ботев, представляющий интересы Седрика Пакетта , высказался о переходе игрока в «Авангард».

Соглашение с нападающим рассчитано на один год.

В сезоне-2025/26 Пакетт провел 21 матч за «Динамо» и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию.

– Омск сделал нам предложение о продолжении карьеры, понимая ситуацию игрока. В целом не было много вариантов, так как клубы не понимали, что с его травмой.

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин отлично знает Седрика, и мой партнер Андрей Трефилов обсудил все с клубом и принял такое решение.

– Пакетт действительно подписал контракт на небольшие деньги?

– Да. Он снова был после травмы, учитывая, что не было предложений, кроме просмотрового контракта. Также еще ситуация в Омске с потолком зарплат.

Не забываем, что Пакетт и не начнет сезон сразу. Плюс у нас договоренность о расторжении, если у него будут проблемы со здоровьем. Все эти факторы надо учитывать, – сказал Ботев.

Зарплата Пакетта в «Авангарде» – 15 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)