Киселевич о будущем: «Мыслей много. Есть предложения, которым я удивился. Люди меня не знают, но приглашают на работу на разные должности»

Богдан Киселевич высказался о своем будущем.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Гагарина Богдан Киселевич высказался о своем будущем.

Сегодня, 29 июля, в Череповце проходит благотворительный прощальный матч игрока .

Защитник не играл в сезоне-2025/26. Ранее он выступал за «Северсталь », ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Локомотив».

– Что дальше по карьере? От «Северстали» есть какие-нибудь удочки, забросы?

– Карьера закончена год назад.

– Менеджерская, тренерская еще какая-то?

– Мыслей много. Есть предложения, которым я удивился даже... Просто как по сломанному телефону, люди меня не знают, но приглашают на работу на разные должности. И предложение на тренера было.

У меня задача была – обучиться, понять, что это из себя представляет, чтобы заходить уже с каким-то багажом знаний. Какая-то практика, скорее всего, последует. Я пытаюсь уже на протяжении года отнекиваться от нее. Потому что из этого города я не могу уехать, у меня здесь семья, мне важно находиться здесь основную часть времени, – передает слова Киселевича перед гала-матчем корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов.