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  4. Мостовой о том, как Овечкин оценил его игру в хоккей: «Царь есть царь», елки-палки. Ну а что он еще мог сказать?»

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Мостовой о том, как Овечкин оценил его игру в хоккей: «Царь есть царь», елки-палки. Ну а что он еще мог сказать?»
Мостовой высказался об игре в хоккей с Панариным и Овечкиным.

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре в хоккей с нападающим «Лос-Анджелеса» Артемием Панариным.

– Недавно вы играли с Артемием Панариным в хоккей, делали совместное фото. Что он вам сказал после матча?

– Панарин был удивлен моей игрой. Он сказал: «Ничего себе! А чего ты с нами в НХЛ не поехал?» Ответил: «Если бы я был лет на 30 моложе, то поехал бы, еще и на контракт, как у тебя» (смеется).

У нас был закрытый гала-матч, где играли футболисты и хоккеисты. У нас состав был сумасшедшим: Сергачев Миша, Кирилл Марченко, Морозов наш спартаковский, Слава Фетисов. Жаль только, что Илья Ковальчук заболел, а Саша Овечкин решил отдохнуть.

Из футболистов играли еще Дима Сычев, Рома Широков. Персонально бы не выделял кого-то из хоккеистов, потому что все на хорошем уровне, тем более знаю их уже давно. За Панариным я лет 10 уже слежу, поэтому его игра удивлением не стала.

– Вы играли с Овечкиным когда-нибудь в хоккей?

– Играли, конечно, на Кубке Овечкина год назад. В этом году тоже будет, у меня есть приглашение.

– Как Александр вас оценил в хоккее?

– Ну а что он еще мог сказать? «Царь есть царь», елки-палки. Но не забывайте, что мне уже не 30 и не 40 лет. Не люблю давать советы, но могу сказать: с детства занимайтесь всеми видами спорта, в жизни все вам пригодится. В любом спорте я могу постоять за себя и друзей, будь то хоккей или теннис, – сказал Мостовой.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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Комментарии

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Царь и сейчас рекорд Овечкина побьёт. В хоккее всё давно придумано.
а царь клюшкой в хоккей играл или скипетром?
ОтветАРТУР АЛИЕВ
а царь клюшкой в хоккей играл или скипетром?
царь-клюшкой!)
ОтветАРТУР АЛИЕВ
а царь клюшкой в хоккей играл или скипетром?
Не царское это дело клюшками махать, конечно скипетром
А с каких пор царьку важно мнение нефутбольных людей? Овечкин же хоккейный человек.
Мостовой в детстве он участвовал в турнирах «Золотая шайба» и не раз получал приз лучшего игрока. До 14 лет Мостовой был активным любителем хоккея
А Карпин в 12 лет входил в детскую сборную Эстонской ССР по хоккею
ОтветВитамин Витаминов
Мостовой в детстве он участвовал в турнирах «Золотая шайба» и не раз получал приз лучшего игрока. До 14 лет Мостовой был активным любителем хоккея А Карпин в 12 лет входил в детскую сборную Эстонской ССР по хоккею
Гран мерси
ОтветВитамин Витаминов
Мостовой в детстве он участвовал в турнирах «Золотая шайба» и не раз получал приз лучшего игрока. До 14 лет Мостовой был активным любителем хоккея А Карпин в 12 лет входил в детскую сборную Эстонской ССР по хоккею
у эстонии всего было 4 хоккеиста, карина 5-м с остановки взяли
Интересно, а по шкале Царя, Овечкин - футбольный человек? Товарку же сыграл за Динамо, даже гол забил
ОтветТ8906
Интересно, а по шкале Царя, Овечкин - футбольный человек? Товарку же сыграл за Динамо, даже гол забил
тут даже царь бессилен,
Человек то не хоккейный, значит царь не настоящий.
В РФПЛ не предлагают тренировать. Захотелось потренировать в НХЛ? А что? А вдруг!!))
недавно увидел его гол реалу, как он крутанулся на 360 у штрафной, потом троих обвел и с левой в угол. Игрок он был хороший, не великий, но хороший. А вот потом все слил и стал деградантом. И я очень сомневаюсь, что он смог бы стать тренером, даже если бы прям после окончания карьеры пошел в тренеры. Он как бы это сказать.. он тупой. Для футболиста это норм, а для тренера прям беда
ОтветИмператор Плутона
недавно увидел его гол реалу, как он крутанулся на 360 у штрафной, потом троих обвел и с левой в угол. Игрок он был хороший, не великий, но хороший. А вот потом все слил и стал деградантом. И я очень сомневаюсь, что он смог бы стать тренером, даже если бы прям после окончания карьеры пошел в тренеры. Он как бы это сказать.. он тупой. Для футболиста это норм, а для тренера прям беда
Почему-то чаще гол "Металлисту" вспоминают.:)))
Характерец помешал стать великим.
Так и сказал елки-палки,кто так играет.
В хоккее всё давно придумано
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