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  4. «Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

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«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
«Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир объявил, что клуб подписал новый контракт с нападающим Макклином Селебрини.

Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 18,8 млн долларов в год в среднем. Контракт начнет действовать в сезоне-2027/28. Форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.  

Действующий контракт игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшей регулярке НХЛ он занял четвертое место в гонке бомбардиров, набрав 115 (45+70) очков в 82 играх. 

Селебрини был выбран «Шаркс» на драфте-2024 под 1-м общим номером. 

19-летний Селебрини установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон (115), опередив Торнтона (114). Форвард набрал 1+2 против «Виннипега»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
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Комментарии

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Рост нормальный с 900 тысяч, до 19 лямов практически 😁Вот как нужно повышать зарплату для мотивации работать😁
Ответpavelmedvedev19971997
Рост нормальный с 900 тысяч, до 19 лямов практически 😁Вот как нужно повышать зарплату для мотивации работать😁
Он сначала работал , а потом повысили. Искал мотивацию в себе.
Ответpavelmedvedev19971997
Рост нормальный с 900 тысяч, до 19 лямов практически 😁Вот как нужно повышать зарплату для мотивации работать😁
Комментарий удален пользователем
сколько было нытья про контракт Капризова, а по факту он был просто первым в новых условиях, нового потолка. К весне его контракт даже в топ 10 входить не будет.
Ответibuxoy
сколько было нытья про контракт Капризова, а по факту он был просто первым в новых условиях, нового потолка. К весне его контракт даже в топ 10 входить не будет.
К 1 марта? Будет 100%
Ответibuxoy
сколько было нытья про контракт Капризова, а по факту он был просто первым в новых условиях, нового потолка. К весне его контракт даже в топ 10 входить не будет.
Только капризов это не уровень Селебрини, своего предела он к 30 уже, думаю, достиг и лучше не будет. Селебрини это новый Кросби.
Хороший мостик, через 5 лет подпишется на 26-27 лямов в год)
ОтветJuVero
Хороший мостик, через 5 лет подпишется на 26-27 лямов в год)
это уже не мостик. после ограничения семью годами это будет стандартный срок контракта.
ОтветJuVero
Хороший мостик, через 5 лет подпишется на 26-27 лямов в год)
А что не на сто?
У Ови в свое время было 16,8процентов от потолка, а тут всего лишь 16,6 проц)))
ОтветDimash Balatayev
У Ови в свое время было 16,8процентов от потолка, а тут всего лишь 16,6 проц)))
Торнтон 6,666,666 - 17.1%
ОтветDimash Balatayev
Торнтон 6,666,666 - 17.1%
Ягр $7,920,000 20.3%
Объективно, кто если не он заслуживает такого контракта?
Ответmaxuser
Объективно, кто если не он заслуживает такого контракта?
Уэйн Гретцки.
Ответгилберт
Уэйн Гретцки.
Гретцки и Лемье относительно лиги еще больше зарабатывали в конце 80х-начале 90х. В 1989, например, минимальная зарплата в НХЛ была 25 тысяч, а у Гретцки и Лемье по 2 миллиона - в 80 раз выше.

Сейчас минимальная зарплата 850 тысяч, а у Селебрини 18,8 миллионов - всего в 22 раза выше.
На фоне новых контрактов Селебрини, Карлсона, Бедарда, как же жалко выглядит, в очередной раз, жирно обосравшийся Мильштейн с контрактом Демидова!
Ответbailen
На фоне новых контрактов Селебрини, Карлсона, Бедарда, как же жалко выглядит, в очередной раз, жирно обосравшийся Мильштейн с контрактом Демидова!
Кросби, Овечкин, Кейн и тд вообще наверное позеленели. Хотя надо смотреть процент от кепки по годам
Ответbailen
На фоне новых контрактов Селебрини, Карлсона, Бедарда, как же жалко выглядит, в очередной раз, жирно обосравшийся Мильштейн с контрактом Демидова!
а Демидов че в соло тащил Монреаль?? или может 100ку выбил??? нормальный контракт у него, он важная часть молодого костяка но не суперзвезда.
А говорили, что он готов пойти на уступки клубу, что бы был маневр для подписания или это он так пошел ?
ОтветTosha Neon
А говорили, что он готов пойти на уступки клубу, что бы был маневр для подписания или это он так пошел ?
Это бизнес. Говоришь приятное, но в итоге берешь свое.
ОтветTosha Neon
А говорили, что он готов пойти на уступки клубу, что бы был маневр для подписания или это он так пошел ?
Но не говорили какому клубу.😉
Помните в том году десятки статей "Капризов самый высокооплачиваемый хоккеист". По факту Кирилл НИ ДНЯ не был в этом статусе. В том году он играл на старом контракте, а в этом Карлсон получает больше него.

Так и тут. Авторы опять жидкого дают, когда пишут, что Селебрини будет - а может и не будет! Может сейчас кто-то ещё больше предложит кому-то
Ответtrav
Помните в том году десятки статей "Капризов самый высокооплачиваемый хоккеист". По факту Кирилл НИ ДНЯ не был в этом статусе. В том году он играл на старом контракте, а в этом Карлсон получает больше него. Так и тут. Авторы опять жидкого дают, когда пишут, что Селебрини будет - а может и не будет! Может сейчас кто-то ещё больше предложит кому-то
Ну да, кандидаты есть. Хьюз, Макар, МакДэвид, о котором все как-то подзабыли, тоже с 2027 пока без контракта...
на 5 год? Не летов?
ОтветAlfo
на 5 год? Не летов?
Хой!
ОтветAlfo
на 5 год? Не летов?
Егор?
Всегда было интересно, как они торгуются? За каждый доллар?? Почему не 18,5?
Ответгилберт
Всегда было интересно, как они торгуются? За каждый доллар?? Почему не 18,5?
Значит торгуются на общую сумму контракта с шагом в миллион. 94 млн
Ответгилберт
Всегда было интересно, как они торгуются? За каждый доллар?? Почему не 18,5?
Развивай хоккейные скиллы, а потом сам расскажешь.
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