«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

«Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини.

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир объявил, что клуб подписал новый контракт с нападающим Макклином Селебрини .

Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 18,8 млн долларов в год в среднем. Контракт начнет действовать в сезоне-2027/28. Форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Действующий контракт игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.

В минувшей регулярке НХЛ он занял четвертое место в гонке бомбардиров, набрав 115 (45+70) очков в 82 играх.

Селебрини был выбран «Шаркс» на драфте-2024 под 1-м общим номером.

19-летний Селебрини установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон (115), опередив Торнтона (114). Форвард набрал 1+2 против «Виннипега»