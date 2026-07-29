«Сан-Хосе» продлил контракт с Селебрини на 5 лет с кэпхитом 18,8 млн долларов. Форвард будет самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
«Сан-Хосе» продлил контракт с Макклином Селебрини.
Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир объявил, что клуб подписал новый контракт с нападающим Макклином Селебрини.
Срок соглашения рассчитан на 5 лет. Зарплата составит 18,8 млн долларов в год в среднем. Контракт начнет действовать в сезоне-2027/28. Форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.
Действующий контракт игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов в год рассчитан до конца сезона-2026/27.
В минувшей регулярке НХЛ он занял четвертое место в гонке бомбардиров, набрав 115 (45+70) очков в 82 играх.
Селебрини был выбран «Шаркс» на драфте-2024 под 1-м общим номером.
19-летний Селебрини установил рекорд «Сан-Хосе» по очкам за сезон (115), опередив Торнтона (114). Форвард набрал 1+2 против «Виннипега»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
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Сейчас минимальная зарплата 850 тысяч, а у Селебрини 18,8 миллионов - всего в 22 раза выше.
Так и тут. Авторы опять жидкого дают, когда пишут, что Селебрини будет - а может и не будет! Может сейчас кто-то ещё больше предложит кому-то