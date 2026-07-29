Бучневич об отстранении России: «Все хотят играть за сборную, все соскучились. Надеюсь, нас скоро вернут»
Бучневич высказался о возможном возвращении России на турниры.
Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич высказался о возможном возвращении сборной России на международные турниры.
«Все ждем с нетерпением. Чемпионаты мира, Олимпиады. Все надеялись, что вот эта Олимпиада будет, и нас допустят, но видите, как случилось.
Все хотят играть за сборную, все соскучились. Нет сборной уже долгое время. Ты всегда приезжал в сборную и кайфовал – до турнира, во время турнира. Надеюсь, нас скоро вернут», – передает слова Бучневича корреспондент Спортса’’ Александр Плеханов из микст-зоны перед гала-матчем Богдана Киселевича.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс’‘
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