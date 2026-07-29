Зарплата Пакетта в «Авангарде» – 15 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)
Зарплата Пакетта в «Авангарде» составит 15 миллионов рублей за сезон.
Зарплата нападающего Седрика Пакетта в «Авангарде» составит 15 миллионов рублей за сезон.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее «Авангард» объявил о заключении однолетнего контракта с игроком.
Последние три сезона Пакетт провел в составе московского «Динамо».
В сезоне-2025/26 в FONBET КХЛ Седрик провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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