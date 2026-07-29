  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Зарплата Пакетта в «Авангарде» – 15 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)

0
Зарплата Пакетта в «Авангарде» – 15 млн рублей за сезон («Матч ТВ»)
Зарплата Пакетта в «Авангарде» составит 15 миллионов рублей за сезон.

Зарплата нападающего Седрика Пакетта в «Авангарде» составит 15 миллионов рублей за сезон.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Ранее «Авангард» объявил о заключении однолетнего контракта с игроком. 

Последние три сезона Пакетт провел в составе московского «Динамо».

В сезоне-2025/26 в FONBET КХЛ Седрик провел 21 матч и набрал 10 (6+4) очков при полезности «минус 2». На протяжении сезона он испытывал проблемы со спиной, в апреле уехал в Германию, где ему провели операцию.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСедрик Пакетт
logoКХЛ
logoденьги
logoМатч ТВ
logoАвангард

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Хахахах снова ава издевается над регламентом. Второй клуб после ска по беспределу
ОтветАлексей
Хахахах снова ава издевается над регламентом. Второй клуб после ска по беспределу
Одна газовая система
ОтветАлексей
Хахахах снова ава издевается над регламентом. Второй клуб после ска по беспределу
Про Локо как всегда все забывают, или это другое?😉😅
Пакет в Пятёрочке 10, а тут 15, переплатили!
ОтветОперация Ы
Пакет в Пятёрочке 10, а тут 15, переплатили!
на Озоне бесплатно дают
Ну бред же
В три раза больше в конверте отдадут
Какой ему смысл за 200 000 тысяч долларов здесь играть
Ответkovalenko_92-vl-97@mail.ru
Ну бред же В три раза больше в конверте отдадут Какой ему смысл за 200 000 тысяч долларов здесь играть
В том что он весь поломанный и никто больше не даст
Ответkovalenko_92-vl-97@mail.ru
Ну бред же В три раза больше в конверте отдадут Какой ему смысл за 200 000 тысяч долларов здесь играть
Почему бред? В нынешней ситуации никто ему больше не даст. Поэтому идёт в сильный клуб. Помните Сашу Попова? Он в ЦСКА шёл на 3 миллиона, взял кубок и бонусы на 80 миллионов. Нормально. Так же и здесь. З/п небольшая+ бонусы+ лечение. Но и Авангард подстраховался. Если не будет играть, скинут.
Хороший контракт, больше не стоит, имхо. И так кот в мешке после травмы..
Хрен поверю........
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пакетт о «Динамо»: «Мне предложили подписать просмотровый контракт. А я считаю, что заслуживаю большего. Поэтому в итоге мы пошли разными путями»
Генменеджер «Авангарда»: «Пакетт может сыграть на любой позиции: в центре, на краю, в большинстве, в меньшинстве, хорош перед воротами и здорово действует в обороне. Не легионер»
Пакетт перешел в «Авангард». Контракт 32-летнего форварда – до 31 мая 2027 года
Рекомендуем
Главные новости
Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Ко всем новостям
Последние новости
Быков о словах Дэйли про Россию на Кубке мира: «Приятная новость. Там будут участвовать все сильнейшие команды мирового хоккейного сообщества, турнир становится самым престижным соревнованием!»
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»