Моторыгин заработает 30 млн рублей за сезон по новому контракту с «Динамо» («СЭ»)

Моторыгин заработает 30 миллионов рублей по новому контракту с «Динамо».

Вратарь Максим Моторыгин заработает 30 миллионов рублей по новому контракту с московским «Динамо ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25 миллионов рублей он получит в качестве оклада, 5 миллионов – за рекламный контракт.

Ранее стало известно , что «Динамо» и Моторыгин продлили контракт на год.

В сезоне-2025/26 вратарь провел 30 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, отразив 91,7% бросков.