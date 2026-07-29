Моторыгин заработает 30 млн рублей за сезон по новому контракту с «Динамо» («СЭ»)
Моторыгин заработает 30 миллионов рублей по новому контракту с «Динамо».
Вратарь Максим Моторыгин заработает 30 миллионов рублей по новому контракту с московским «Динамо».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25 миллионов рублей он получит в качестве оклада, 5 миллионов – за рекламный контракт.
Ранее стало известно, что «Динамо» и Моторыгин продлили контракт на год.
В сезоне-2025/26 вратарь провел 30 матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, отразив 91,7% бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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