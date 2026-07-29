Макклин Селебрини: «Рад, что продлил контракт с «Сан-Хосе». Мы строим здесь нечто особенное, готовы сделать еще один шаг к цели – завоеванию Кубка Стэнли»

Селебрини высказался о продлении контракта с «Сан-Хосе».

Нападающий Макклин Селебрини высказался о продлении контракта с «Сан-Хосе» на 5 лет.

Контракт с кэпхитом 18,8 млн долларов в год начнет действовать в сезоне-2027/28. Форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ .

Действующее соглашение игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Я очень рад, что продлил контракт сегодня. Вера и поддержка, которые мне оказывали мистер Платтнер (владелец «Сан-Хосе » – Спортс”), Майк Грир и весь персонал на протяжении последних двух сезонов, доказывают, что мы строим здесь нечто особенное.

Мы с товарищами по команде готовы сделать еще один шаг к конечной цели – завоеванию Кубка Стэнли для этого города и его невероятных болельщиков. Мне не терпится приступить к работе», – сказал Селебрини.