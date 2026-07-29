  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Макклин Селебрини: «Рад, что продлил контракт с «Сан-Хосе». Мы строим здесь нечто особенное, готовы сделать еще один шаг к цели – завоеванию Кубка Стэнли»

0
Макклин Селебрини: «Рад, что продлил контракт с «Сан-Хосе». Мы строим здесь нечто особенное, готовы сделать еще один шаг к цели – завоеванию Кубка Стэнли»
Селебрини высказался о продлении контракта с «Сан-Хосе».

Нападающий Макклин Селебрини высказался о продлении контракта с «Сан-Хосе» на 5 лет.

Контракт с кэпхитом 18,8 млн долларов в год начнет действовать в сезоне-2027/28. Форвард станет самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ

Действующее соглашение игрока с кэпхитом 975 тысяч долларов рассчитано до конца сезона-2026/27.

«Я очень рад, что продлил контракт сегодня. Вера и поддержка, которые мне оказывали мистер Платтнер (владелец «Сан-Хосе» – Спортс”), Майк Грир и весь персонал на протяжении последних двух сезонов, доказывают, что мы строим здесь нечто особенное.

Мы с товарищами по команде готовы сделать еще один шаг к конечной цели – завоеванию Кубка Стэнли для этого города и его невероятных болельщиков. Мне не терпится приступить к работе», – сказал Селебрини.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сан-Хосе»
logoСан-Хосе
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoМакклин Селебрини
logoМайк Грир
Гассо Платтнер

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Да вы в ПО попадите для начала
ОтветTosha Neon
Да вы в ПО попадите для начала
Да у них шансов на Западе побольше, чем у Чикаги
Ожидаемо, у парня огромный потенциал, уже один из лучших в НХЛ на сегодняшний день, а карьера ещё только начинается...
Удачи талантливейшему хоккеисту!!!
ОтветARoman91
Ожидаемо, у парня огромный потенциал, уже один из лучших в НХЛ на сегодняшний день, а карьера ещё только начинается... Удачи талантливейшему хоккеисту!!!
Не факт, но парень год отлично смог
В тоже время Карлссон получает столько же, имея в двое более слабую статистику, Вербик - Красавчик
Через пару лет Мису подписывать. Смита через год.как там дела с потолком у акул будут?
ОтветПавел_1116679604
Через пару лет Мису подписывать. Смита через год.как там дела с потолком у акул будут?
Сейчас уже надо Графа подписывать, а у них под кепкой 7,5 осталось. Ну может быть и хватит
ОтветПавел_1116679604
Через пару лет Мису подписывать. Смита через год.как там дела с потолком у акул будут?
Орлова можно не продлять, после сезона 6500млн освободится,
ОтветМаксим
Малкин
Малкин уже отцелебрировал свое
Может ли он стать сильнее Макдэвида?
ОтветКапризов Кирилл
Может ли он стать сильнее Макдэвида?
Вряд ли. Но, успехов
А что он ещё скажет))) Что не видать Акулам Кубка в ближайшие лет 5-10?)))
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» – 2-й в списке, «Анахайм» – 3-й, «Оттава» – 4-я, «Филадельфия» – 5-я
Миса о «Сан-Хосе»: «Мы молоды, полны энтузиазма и создаем нечто особенное. В следующем сезоне сделаем еще один шаг вперед»
Макдэвид об обмене Нерса: «Я крайне разочарован, но это часть бизнеса. Трудно выразить словами, кем он был для команды»
Рекомендуем
Главные новости
Михайлов о недопуске России: «ИИХФ надо разогнать! Она занимается не развитием мирового хоккея, а политикой. Нужно всех переизбрать, тогда что-то поменяется»
Гендиректор «Торпедо» о Соколове: «Ценный актив, которым мы дорожим. Не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие»
Николай Голдобин: «Овечкин – самый популярный человек в России в сфере спорта. Легенда. Побить рекорд Гретцки, не последнего человека в хоккее, это огромное достижение»
Кожевников о недопуске России: «В ИИХФ чистая русофобия. Там подсвинки сидят, от них идет свинское отношение»
«Адмирал» расторг контракт с Сошниковым по соглашению сторон («Сила спорта»)
«Торпедо» продлило контракт с Соколовым на год
Величкин о недопуске России: «В ИИХФ сейчас сидят финны, шведы, чехи, а прибалты им подпевают. Пока эта шобла не поймет, что они дебилы, так и будет продолжаться»
«Сан-Хосе» продлил контракт с Графом на 3 года. Кэпхит – 4,25 млн долларов
Депутат Журова о решении ИИХФ: «Там мощное европейское лобби. У них есть формальная лазейка, они за нее цепляются. В 2029-м, за год до Олимпиады, нас допустят»
Ротенберг о смерти Мурыгина: «Алексей запомнится сильным вратарем и человеком, который всегда боролся до конца. Выражаю соболезнования всем, кто знал и любил его. Светлая память!»
Ко всем новостям
Последние новости
Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»
Красиков о зарплате Барабанова: «Он эти деньги ни у кого не крал. Ему дали контракт, он подписал. Александр будет приносить большую пользу «Автомобилисту»
Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»
Алексей Красиков: «Связка Гусева и Тамбиева может быть как невероятным успехом, так и огромным провалом. Тренер не будет отходить от своих хоккейных понятий, он делает быстрые команды»
«Ак Барс» подписал пробный контракт с Максимом Быковым
«Адмирал» расторг пробные контракты с Сафиным, Куликовым, Анохиным и Мануховым. Договор с Мухаметовым расторгнут по соглашению сторон
«Питтсбург» о 40-летии Малкина: «С годами – как хорошее вино. С днем ​​рождения, Джи!»
CAS об иске ФХР к ИИХФ: «Разбирательство по делу от 17 июня 2026-го продолжается, слушание еще не назначено. Апелляции на решение Совета ИИХФ от 30 июля на текущий момент нет»
Защитник «Торпедо» Брики о Кросби: «Невероятный человек и великий лидер. Когда видишь его, теряешь дар речи»
Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»