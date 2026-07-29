«Динамо» продлило контракт с Шаракановым на год

Шараканов продлил соглашение с московским «Динамо».

Защитник Магомед Шараканов подписал новое соглашение с московским «Динамо».

Новый контракт носит двусторонний характер и рассчитан до 31 мая 2027 года.

В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за «Динамо » с учетом плей-офф и набрал 9 (2+7) очков.