«Динамо» продлило контракт с Шаракановым на год
Шараканов продлил соглашение с московским «Динамо».
Защитник Магомед Шараканов подписал новое соглашение с московским «Динамо».
Новый контракт носит двусторонний характер и рассчитан до 31 мая 2027 года.
В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за «Динамо» с учетом плей-офф и набрал 9 (2+7) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Динамо»
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