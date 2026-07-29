«Ак Барс» подписал пробный контракт с Пексой. Голкипер провел 3 сезона в системе «Торонто»
Пекса – на просмотре в «Ак Барсе».
«Ак Барс» заключил пробный контракт с 23-летним вратарем Вячеславом Пексой.
Последние 3 сезона Пекса провел в системе «Торонто», выступая в АХЛ и ECHL. В сезоне-2025/26 вратарь провел 12 матчей в регулярном чемпионате АХЛ, отражая в среднем 86,9% бросков при коэффициенте надежности 3,78.
В межсезонье «Торонто» не стал делать квалификационное предложение Пексе. 1 июля он стал неограниченно свободным агентом в НХЛ.
Ранее он выступал в системе «Ак Барса». Голкипер играл за «Ирбис» и «Барс». В Olimpbet МХЛ Пекса отыграл 91 матч, одержал 44 победы, отразил 92,8% бросков при коэффициенте надежности 2,01. С «Ирбисом» вратарь дважды становился бронзовым призером МХЛ (2021, 2022).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
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