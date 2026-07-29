Орлов об Аскарове, Чернышове и Мухамадуллине: «Ребята сильно спрогрессировали за последнее время. Приятно осознавать, что у нас растет такая молодежь»

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов высказался об игре Ярослава Аскарова, Игоря Чернышова и Шакира Мухамадуллина.
Хоккеисты в сезоне-2025/26 играли за «Шаркс». Мухамадуллин 1 июля перешел в «Эдмонтон» в результате обмена из «Сан-Хосе».
– Прогресс Чернышова, Аскарова, Мухамадуллина. В чем причина?
– Ребята действительно сильно спрогрессировали за последнее время. Игорь хорошо катается, физически сильный, технически оснащен. Он может побороться и видит площадку.
Ярослав тоже круто выступил, провел сильный сезон без спадов. Шакир – высокий защитник, с хорошим катанием, у него есть талант. Приятно осознавать, что у нас растет такая молодежь.
– Следите ли за новостями о возможном возвращении России на международную арену?
– Новости постоянно появляются. Надеюсь, что в скором времени сборную допустят до участия в международных соревнованиях. Это бесценный опыт и эмоции на всю жизнь, – заявил Орлов.
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