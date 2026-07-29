Орлов об Аскарове, Чернышове и Мухамадуллине: «Ребята сильно спрогрессировали за последнее время. Приятно осознавать, что у нас растет такая молодежь»

Орлов высказался об игре Аскарова, Чернышова и Мухамадуллина.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов высказался об игре Ярослава Аскарова , Игоря Чернышова и Шакира Мухамадуллина .

Хоккеисты в сезоне-2025/26 играли за «Шаркс». Мухамадуллин 1 июля перешел в «Эдмонтон» в результате обмена из «Сан-Хосе ».

– Прогресс Чернышова, Аскарова, Мухамадуллина. В чем причина?

– Ребята действительно сильно спрогрессировали за последнее время. Игорь хорошо катается, физически сильный, технически оснащен. Он может побороться и видит площадку.

Ярослав тоже круто выступил, провел сильный сезон без спадов. Шакир – высокий защитник, с хорошим катанием, у него есть талант. Приятно осознавать, что у нас растет такая молодежь.

– Следите ли за новостями о возможном возвращении России на международную арену?

– Новости постоянно появляются. Надеюсь, что в скором времени сборную допустят до участия в международных соревнованиях. Это бесценный опыт и эмоции на всю жизнь, – заявил Орлов.