Команда Киселевича одержала победу в прощальном матче защитника. Перед игрой под своды арены в Череповце подняли стяг с его номером

Команда «Красных» обыграла команду «Золотых» в прощальном матче Киселевича.

Команда «Красных» обыграла команду «Золотых» в прощальном матче олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Богдана Киселевича.

Игра прошла в Череповце и завершилась со счетом 8:7.

36-летний Киселевич играл в составе «Красных». Также в матче приняли участие Вадим Шипачев , Илья Сорокин , Василий Кошечкин , Павел Карнаухов , Павел Бучневич и Илья Любушкин. Тренерами команд были Игорь Никитин и Дмитрий Квартальнов.

Перед началом игры под своды дворца спорта был поднят стяг с 55-м номером, под которым выступал Киселевич.

Защитник не играл в сезоне-2025/26. Всего на его счету 204 (34+170) очка в 801 матче в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф. Он играл за «Северсталь», ЦСКА, «Авангард», «Нефтехимик» и «Локомотив».

Также на его счету 32 игры и 8 передач за «Флориду» в НХЛ.