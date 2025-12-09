Крэйг Смит завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ. У 36-летнего форварда 452 очка в 987 матчах в регулярках за «Нэшвилл» и еще 5 команд

Крэйг Смит завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ.

Форвард Крэйг Смит объявил о завершении карьеры после 14 сезонов в НХЛ .

36-летний американец провел 987 игр в регулярных чемпионатах (в основном за «Нэшвилл », также поиграл за «Бостон », «Вашингтон », «Даллас», «Чикаго» и «Детройт »), набрав 452 (220+232) очка.

В плей-офф у него 83 игры и 23 (9+14) балла. В 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Предаторс».

За клуб из Теннесси, выбравший его на драфте-2009 под 98-м номером в 4-м раунде Крэйг играл с 2011 по 2020 год.

В составе сборной США Смит 4 раза выступал на чемпионатах мира и выиграл бронзовую медаль в 2013 году.