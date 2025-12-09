  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крэйг Смит завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ. У 36-летнего форварда 452 очка в 987 матчах в регулярках за «Нэшвилл» и еще 5 команд
2

Крэйг Смит завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ. У 36-летнего форварда 452 очка в 987 матчах в регулярках за «Нэшвилл» и еще 5 команд

Крэйг Смит завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ.

Форвард Крэйг Смит объявил о завершении карьеры после 14 сезонов в НХЛ

36-летний американец провел 987 игр в регулярных чемпионатах (в основном за «Нэшвилл», также поиграл за «Бостон», «Вашингтон», «Даллас», «Чикаго» и «Детройт»), набрав 452 (220+232) очка. 

В плей-офф у него 83 игры и 23 (9+14) балла. В 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Предаторс».

За клуб из Теннесси, выбравший его на драфте-2009 под 98-м номером в 4-м раунде Крэйг играл с 2011 по 2020 год. 

В составе сборной США Смит 4 раза выступал на чемпионатах мира и выиграл бронзовую медаль в 2013 году. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНэшвилл
logoБостон
logoВашингтон
logoНХЛ
logoДаллас
logoКубок Стэнли
logoДетройт
logoКрэйг Смит
logoЧикаго
logoЧМ по хоккею
logoСборная США по хоккею
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
4 минуты назад
Илья Воробьев: «Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет. Дэниэл играет на себя, таких хоккеистов много»
7 минут назад
НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», «Юта» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 13:58
Самсонов об игре за «Россию 25»: «Всегда приятно надеть майку сборной. С Ротенбергом разговаривал насчет этого – 10 лет прошло с моего последнего приезда»
сегодня, 13:50
Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
сегодня, 13:32
«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026. «Лайтнинг» выбрали пиратскую тематику
сегодня, 12:59Фото
Ковалев о матчах между КХЛ и НХЛ: «Всегда можно вернуть то, что было раньше. Они приезжали к нам, потом мы ехали туда – такое возможно»
сегодня, 12:45
Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер «Тампы» не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»
сегодня, 12:35
Эллиотт Фридман: «НХЛ и владельцы клубов злы и разочарованы организацией ОИ-2026. Им дали больше пустых обещаний, чем родителю, просящему подростка убраться в комнате»
сегодня, 12:26
Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»
сегодня, 12:02
Ко всем новостям
Последние новости
Жайлауов об 1:4: «Уровень команд разный, Беларусь на голову сильнее, мы проиграли. Но для ребят это опыт, большинство – игроки чемпионата Казахстана»
34 минуты назад
Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»
50 минут назад
Квартальнов об игре с «Россией 25»: «Важный матч, хотели бы сыграть достойно. Историю помним, но в мае были другие команды»
сегодня, 14:03
Начало игры «Питтсбурга» с «Монреалем» откладывали на 30 минут. Хозяева приехали позже обычного из-за пробки, вызванной ДТП
сегодня, 13:16
Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто»: «Этот клуб сказал, что я больше не могу играть в НХЛ, но я вернулся»
сегодня, 11:48
Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»
сегодня, 10:47
Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: «Только я и Радулов. В других командах таких нет»
сегодня, 10:35
Фридман о Цыплакове: «Им интересуются другие клубы. Максима вытеснили из состава «Айлендерс», но потенциал у него есть»
сегодня, 10:18
Кули пропустит минимум 8 недель из-за травмы нижней части тела. Форвард «Юты» врезался в штангу в игре с «Ванкувером»
сегодня, 08:58
«Эдмонтон» поместил Уолмэна в долгосрочный список травмированных. Защитник не играет с 21 ноября
сегодня, 08:21