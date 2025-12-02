«Салават» ведет переговоры по нападающему: «Пока он выступает за другой клуб. Нет, не Уилсон»
«Салават Юлаев» работает над подписанием форварда.
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что клуб ведет переговоры по позиции нападающего.
– И самый любимый вопрос болельщиков «Салавата»: новые трансферы. Команда вернулась в борьбу за плей-офф. Есть планы усилиться до дедлайна?
– Сейчас ведем переговоры по одной позиции. Пока игрок выступает за другой клуб, смотрим, как пройдут переговоры.
– Амплуа можете назвать?
– Нападающий.
– А этот нападающий – это не Скотт Уилсон?
– Нет. Не он, – сказал Баширов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости