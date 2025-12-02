«Салават» ведет переговоры по нападающему: «Пока он выступает за другой клуб. Нет, не Уилсон»

«Салават Юлаев» работает над подписанием форварда.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов рассказал, что клуб ведет переговоры по позиции нападающего.

– И самый любимый вопрос болельщиков «Салавата»: новые трансферы. Команда вернулась в борьбу за плей-офф. Есть планы усилиться до дедлайна?

– Сейчас ведем переговоры по одной позиции. Пока игрок выступает за другой клуб, смотрим, как пройдут переговоры.

– Амплуа можете назвать?

– Нападающий.

– А этот нападающий – это не Скотт Уилсон?

– Нет. Не он, – сказал Баширов.