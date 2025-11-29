Агент Голдобина заявил, что форвард не планирует покидать СКА: «Он пропустил несколько игр, были причины. Николай часто работает с командой»
Агент Николая Голдобина опроверг слухи о его уходе из СКА.
Агент Николая Голдобина Сергей Исаков заявил, что у форварда нет планов ухода из СКА.
«У Николая контракт с клубом, и он не планирует покидать команду», – сказал агент Сергей Исаков.
Напомним, форвард не играет за петербургскую команду с 12 ноября. В этом сезоне Голдобин провел 21 матч в Fonbet Чемпионате КХЛ и набрал 10 (3+7) очков при нейтральной полезности и среднем игровом времени 15:01.
Ранее появилась информация, что СКА планирует обменять Голдобина.
«Николай Голдобин пропустил несколько игр СКА, были причины. Сейчас он часто работает с командой», – сказал агент Исаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
