Канадский нападающий «Сочи » Уилл Биттен поделился впечатлениями о жизни в Сочи и назвал город «русским Майами».

– Я всем говорю, что Сочи – это русский Майами. Черное море, пальмы – это особенный город. Поэтому мы должны больше радовать наших болельщиков.

– Говорят, что соперникам тяжело играть в Сочи, потому что, в первую очередь, там хочется отдохнуть.

– Да, об этом мне сказал мой друг Джош Ливо , когда приезжал на матч. Когда команды приезжают в Сочи, они наслаждаются временем здесь. Нам же повезло жить здесь весь сезон.

– Вы уже успели пожить в Москве. Вам нравится в России?

– Москва тоже красивый город. В целом мне нравится в России, и я стараюсь погрузиться в жизнь здесь и немного учу язык. Я чувствую себя маленьким мальчиком из Канады, который уехал далеко из дома, но это отличный опыт. Еда невероятная, и борщ, несомненно, это главное блюдо.

– И как ваши познания в русском языке?

– Знаю чуть-чуть русский. Это очень тяжелый язык, но я стараюсь каждый день узнавать что-то новое. Тем более для меня это будет третий язык после французского, моего первого, и английского, – сказал Уилл Биттен .