Гомоляко о «Тракторе»: «Если Рише хочет быть главным тренером, он не должен дать себя «съесть». Если боится, что они его сожрут – пусть едет домой»

Сергей Гомоляко: если Рише боится, что они его сожрут, тогда пусть едет домой.

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко высказался о положении исполняющего обязанности главного тренера «Трактора » Рафаэля Рише .

– Не «съедят» ли в «Тракторе» молодого Рафаэля Рише более опытные и искушенные Евгений Корешков и Сергей Зубов?

– Если Рише хочет быть главным тренером, он не должен дать себя «съесть». Если тебя «съедают», то какой из тебя тогда главный тренер?

Он должен четко понимать, что у него в штабе Корешков – шикарный хоккеист, много поработавший на тренерском поприще – и Зубов – величайший в прошлом игрок с хорошим тренерским опытом.

Если Рише боится, что они его сожрут, тогда пусть едет домой. Но Зубов и Корешков – опытные ребята.

До конца сезона руководство клуба должно дать им поработать, а дальше уже можно будет принимать решение насчёт их дальнейшей судьбы, – сказал Сергей Гомоляко .