Кросби сделал дубль в матче с «Коламбусом» и делит 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с Андрейчуком. У обоих по 640 шайб

Сидни Кросби делит 15-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Капитан «Питтсбурга » Сидни Кросби сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне на счету 38-летнего канадца стало 25 (15+10) очков в 23 играх.

За карьеру в рамках регулярок – 1712 (640+1072) баллов в 1375 матчах.

По числу заброшенных шайб Кросби сравнялся с Дэйвом Андрейчуком (640 в 1639 играх) и делит с ним 15-е место в истории лиги.

На 14-м месте идет Брендан Шенахан (656 в 1524), рекордом владеет Александр Овечкин («Вашингтон», 908 в 1516).

Добавим, что матч с 2+ шайбами стал для Кросби 109-м за карьеру в рамках регулярок. По этому показателю он делит 20-е место в истории лиги с Джеромом Игинлой. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (189), Овечкин – второй (180).