Шестеркин выиграл 3-й матч подряд, отбив 19 из 21 броска «Бостона». У него 10 побед в 20 играх
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 21 в игре НХЛ с «Бостоном» (6:2).
Россиянин выиграл 3-й матч подряд после двух поражений. Всего в 20 играх сезона на его счету 10 побед при 91,1% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,45.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
