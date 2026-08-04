  1. Спортс
  2. Хоккей
  3. Новости

  4. Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче Кубка Овечкина. Малкин – в числе тренеров

0
Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче Кубка Овечкина. Малкин – в числе тренеров
Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов, Панарин сыграют в гала-матче.

Стали известны участники гала-матча, который пройдет 8 августа на «Арене-Мытищи» в рамках финального дня Кубка Овечкина.

Капитанами команд станут Александр Овечкин и Илья Ковальчук.

За Овечкина сыграют: Роман Ротенберг, Андрей Аршавин, Евгений Плющенко, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Войнов, Илья Каблуков, Андрей Николишин, Андрей Марков, Сергей Коньков, Никита Филатов и старший сын Александра – Сергей.

За Ковальчука сыграют: Александр Мостовой, Александр Легков, Артемий Панарин, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин, Владислав Каменев, Александр Гуськов и Максим Афиногенов.

На скамейках команд будут Евгений Малкин, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов, Даниил Марков, а также актер театра и кино Денис Никифоров.

Кубок Овечкина – детский хоккейный турнир, который проходит в Московской области с 2018 года.

Овечкин о том, зачем меняет краги по ходу матчей: «Это не понты. У меня 3-4 пары на игру, нравится, когда клюшка держится. Если перчатки мокрые, она скользит»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoАлександр Овечкин
ТАСС
logoАндрей Аршавин
logoВячеслав Войнов
logoСан-Хосе
logoИлья Горохов
logoЕвгений Малкин
logoАндрей Николишин
logoВладислав Каменев
logoВячеслав Фетисов
logoРоман Ротенберг
logoАлександр Мостовой
logoАлексей Морозов
детский хоккей
logoИлья Ковальчук
выставочные матчи
logoАндрей Коваленко
logoВладимир Мышкин
logoКХЛ
logoАндрей Марков
logoВалерий Каменский
logoАлександр Легков
logoСергей Коньков
logoПиттсбург
logoДмитрий Орлов
logoМаксим Афиногенов
logoДаниил Марков
logoВашингтон
logoИлья Каблуков
logoСергей Широков
logoЛос-Анджелес
logoАлексей Касатонов
logoАлександр Якушев
logoАртемий Панарин
logoНикита Филатов
logoВасилий Кошечкин
logoЕвгений Плющенко
logoАлександр Гуськов
logoШанхай Дрэгонс
logoНХЛ
logoВиктор Шалимов
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Овечкин собрал команду из любимых персон читателей Спортса, респект за такую отсылку!
Ответmr popular
Овечкин собрал команду из любимых персон читателей Спортса, респект за такую отсылку!
Гном Гномыча не хватает (
Ответslipar
Гном Гномыча не хватает (
Он за сборную Азербайджана по хоккею заявлен
походу их собирали по количеству комментов на спортсе
Ротенберг традиционно первый в списке.
ОтветMelnikov1968
Ротенберг традиционно первый в списке.
Пока это круто. Как будет впоследствии не известно).
ОтветMelnikov1968
Ротенберг традиционно первый в списке.
Его взяли,что б судьям по репе давал,за неправильные решения
Не хоккейный человек
ОтветNikolay.Starrikov
Не хоккейный человек
Ну что вы сразу
Тут другое
Он спортивный человек же
А Плющенко-младший неужто не сыграет?
Плющенко один или вся азербайджанская семья?
Главный вопрос - что там делают Мостовой с Аршавиным - они же не хоккейные люди !
Ответsobakinvow
Главный вопрос - что там делают Мостовой с Аршавиным - они же не хоккейные люди !
А Плющенко? Хоккеистов в России мало?
Ответsobakinvow
Главный вопрос - что там делают Мостовой с Аршавиным - они же не хоккейные люди !
скорее что в этом цирке делают Панарин с Орловым.
Я что-то не понимаю, зачем снова о футболе здесь??????
Потому что там академики Азербайджана???
А потом эта молодёжь будет обыгрывать американцев и канадцев.
Потому что система работает.
ещё один побор года. ценник наверное будет конский. и прикроют всё это благотворительностью.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Орлов: «Когда Овечкин уйдет – уйдет эпоха. Будет круто вспоминать, что ты играл с великим хоккеистом против не менее великих Кросби и Малкина»
Мостовой о том, как Овечкин оценил его игру в хоккей: «Царь есть царь», елки-палки. Ну а что он еще мог сказать?»
Игроки КХЛ забили 4 гола из 18 на «Матче года» – отличились Полтапов, Сурин, Рафиков и Яшкин. В 2025-м звезды НХЛ разгромили звезд КХЛ со счетом 15:3
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов о недопуске России: «ИИХФ не выполнит рекомендации МОК – что с ними сделают? До этого были рекомендации выкинуть нас отовсюду – нас выкинули»
Пашков о будущем Гусева: «Перед ним и Кузнецовым есть выбор – амбиции или деньги»
Зайдер – лучший защитник оборонительного плана в НХЛ по версии The Hockey News. Слэвин – 2-й, Хейсканен – 4-й
Новичок «Автомобилиста» Клэг о России: «Я был очень приятно удивлен. Арена потрясающая, город понравился – все производит хорошее впечатление»
Голдобин о сборной России: «Возможно, еще боятся нас допускать. Быстро вернуться не составит труда, у нас очень сильные хоккеисты»
Комментатор Ефимов о показе архивных суперсерий на ТВ-6 в 1990-е: «У нас даже кассет не было. В Канаде долго смотрели – не вру ли. Сказали: «Если Третьяк будет комментировать, дадим бесплатно»
Хара сбил бегуна во время поездки на велосипеде в Словакии. Экс-игрок НХЛ оказал первую помощь пострадавшему, полиция не открывала расследование
Экс-игрок НХЛ Мерли о новом контракте Койвунена: «Хоккей стал другим. Ему дали 4 млн в год после 7 очков в сезоне. Я 20 лет назад получил двусторонку после 6»
Дубас о контракте Койвунена на 8 лет и 32 млн долларов: «Главный фактор – развитие ситуации на рынке, особенно летом. Мы делаем ставку на Вилле и его потенциал»
Чернышов – 4-й в рейтинге проспектов «Сан-Хосе» от Daily Faceoff. Стенберг – 1-й, Верхофф – 2-й, Лин – 3-й
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Шанхая» о селекции: «Пытались собрать победителей. Нужно убрать ментальность команды-аутсайдера, которая не бьется»
Киселевич о прощальном матче: «Спасибо каждому, кто был рядом. Мы собрали более 2 млн рублей на благотворительность – этим результатом можно гордиться»
«Монреаль» лучше всех готов к приобретению Маккиннона. У них есть все, что нужно «Колорадо». Журналист Мерфи о гипотетическом уходе Нэтана из «Эвеланш»
Блюгерс о Маккенне в «Торонто»: «Первых номеров драфта всегда окружают шумиха, воодушевление и пристальное внимание. Чаще всего эти ребята оправдывают ожидания»
Защитник «Ак Барса» Миллер об отпуске: «С друзьями побывали на паре вечеринок в Мичигане и Флориде. Играл в гольф каждый божий день, так что обошлось без рыбалки»
19-летний Саберзянов о дебюте за «Ак Барс»: «Очень приятно быть в команде, очень почетно. Буду прилагать все усилия, чтобы пробиться в основу»
Пашков о словах Гатиятулина про потери «Ак Барса»: «Подозреваю, что Виктор Козлов долго смеялся, читая эти жалобы. Тренер «Салавата» мечтал бы иметь нынешний состав Казани»
«Миннесота» предлагала «Детройту» молодых игроков за Ларкина. «Ред Уингс» не устроили эти варианты (Кевин Аллен)
Марек о защитнике «Монреаля» Джекае: «Давно ходят слухи, что он может оказаться в «Филадельфии». Но такого игрока лучше менять в другую конференцию»
Пашков о Кузнецове: «Если он хочет красиво и правильно завершить карьеру, то выберет родной «Трактор». Но не знаю, считает ли Евгений себя гражданином страны и города или человеком мира»