Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов и Панарин сыграют за команды Овечкина и Ковальчука в гала-матче Кубка Овечкина. Малкин – в числе тренеров

Ротенберг, Плющенко, Мостовой, Аршавин, Фетисов, Панарин сыграют в гала-матче.

Стали известны участники гала-матча, который пройдет 8 августа на «Арене-Мытищи» в рамках финального дня Кубка Овечкина.

Капитанами команд станут Александр Овечкин и Илья Ковальчук .

За Овечкина сыграют : Роман Ротенберг , Андрей Аршавин, Евгений Плющенко, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов , Вячеслав Войнов , Илья Каблуков, Андрей Николишин, Андрей Марков, Сергей Коньков, Никита Филатов и старший сын Александра – Сергей.

За Ковальчука сыграют : Александр Мостовой, Александр Легков, Артемий Панарин, Алексей Морозов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Илья Горохов, Сергей Широков, Василий Кошечкин, Владислав Каменев, Александр Гуськов и Максим Афиногенов.

На скамейках команд будут Евгений Малкин, Александр Якушев, Владимир Мышкин, Алексей Касатонов, Виктор Шалимов, Даниил Марков, а также актер театра и кино Денис Никифоров.

Кубок Овечкина – детский хоккейный турнир, который проходит в Московской области с 2018 года.

Овечкин о том, зачем меняет краги по ходу матчей: «Это не понты. У меня 3-4 пары на игру, нравится, когда клюшка держится. Если перчатки мокрые, она скользит»