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  4. «Сочи» подписал пробные контракты с Солянниковым и Кириллом Горбуновым

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«Сочи» подписал пробные контракты с Солянниковым и Кириллом Горбуновым

«Сочи» подписал пробные контракты с Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым.

«Солянников провел минувший сезон в составе «Адмирала», где стал вторым бомбардиром-защитником и четвертым среди всех игроков по количеству голевых передач (16).

За карьеру защитник провел 270 матчей в КХЛ и набрал 64 (11+53) очка. В разные годы Солянников защищал цвета «Сочи», СКА, «Лады» и «Адмирала».

Кирилл Горбунов выступал за ЦСК ВВС. В 56 матчах регулярного чемпионата ВХЛ защитник набрал 15 (2+13) баллов», – сказано в сообщении клуба.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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Комментарии

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ОтветКонтактный Зоопарк
Топ усиление !!!!
Приобретения в соответствии с кошельком клуба. К тому же у Сочи уже есть 6-7 опытных защитников (включая трёх легионеров), поэтому данная парочка - для глубины состава.
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