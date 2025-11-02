Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»

Брэд Маршанд почтил памяти дочери друга, умершей от рака.

На этой неделе Брэд Маршанд временно покидал расположение «Флориды », чтобы поддержать друга Джей Пи Маккаллума, чья десятилетняя дочь Села умерла от рака.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3 Б) 37-летний форвард забросил шайбу в основное время, а также реализовал победный буллит.

«В жизни бывают невероятные моменты, которыми нужно просто наслаждаться, не воспринимать их слишком серьезно и жить настоящим.

Это была отличная возможность почтить память Селы. Я знаю, что она наблюдает за мной сверху. Знаю, что она была со мной в тот момент», – сказал Маршанд .