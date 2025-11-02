  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»
2

Маршанд об умершей от рака 10-летней дочери друга и победном буллите с «Далласом»: «Знаю, что она наблюдает сверху и была со мной в тот момент»

Брэд Маршанд почтил памяти дочери друга, умершей от рака.

На этой неделе Брэд Маршанд временно покидал расположение «Флориды», чтобы поддержать друга Джей Пи Маккаллума, чья десятилетняя дочь Села умерла от рака.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:3 Б) 37-летний форвард забросил шайбу в основное время, а также реализовал победный буллит.

«В жизни бывают невероятные моменты, которыми нужно просто наслаждаться, не воспринимать их слишком серьезно и жить настоящим.

Это была отличная возможность почтить память Селы. Я знаю, что она наблюдает за мной сверху. Знаю, что она была со мной в тот момент», – сказал Маршанд.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДаллас
logoНХЛ
logoФлорида
logoБрэд Маршанд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Маршанд покинул «Флориду», чтобы поддержать друга после смерти его 10-летней дочери от рака. Брэд стал тренером в благотворительном матче
30 октября, 09:10
Маршанд пропустит матч «Флориды» с «Анахаймом» из-за похорон члена семьи
27 октября, 16:52
«Флорида» – 1-я в рейтинге фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Колорадо» – 6-й, «Вашингтон» – 8-й, «Эдмонтон» – 11-й
23 октября, 12:15
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Салавата», «Амур» победил «Адмирал», «Трактор» одолел «Сибирь», «Автомобилист» уступил «Торпедо»
7 минут назадLive
Каменский про 4 матча без очков у Овечкина: «Саша – великий игрок, побил все рекорды. Он сможет выровнять ситуацию, такие периоды бывают у каждого»
9 минут назад
«Трактор» победил «Сибирь» – 4:3. Новосибирцы проиграли 7-й матч подряд
21 минуту назад
Фетисов о трансляции ЧМ: «Нас выгнали, а мы показываем. Еще обсуждаем игры поляков, прибалтов, шведов и финнов. Что мы творим?»
36 минут назад
Мозякин вручил Ткачеву памятную табличку в честь 400 очков в КХЛ
48 минут назадФото
10 очков Демидова в 12 играх сезона НХЛ – лучший результат для новичков «Монреаля» с 1990 года
сегодня, 12:33
Агент Самонова: «Александр покинет «Салават» с большой вероятностью. На вратаря претендуют 5 клубов»
сегодня, 12:05
Каменский об отстранении Морозова на месяц за кокаин: «Разум восторжествовал. Все ошибаются, парень должен играть»
сегодня, 11:37
«Спартак» продлил контракт с Волохиным до 2028 года. У 20-летнего вратаря 2 матча в этом сезоне КХЛ и 14 – в ВХЛ
сегодня, 11:12
Младший брат Кэйла Макара дебютировал в НХЛ за «Колорадо». 24-летний Тэйлор отыграл 6:07 с «Сан-Хосе»
сегодня, 10:58
Ко всем новостям
Последние новости
Протас о 4-х поражениях «Вашингтона» подряд: «Верим, что у нас хорошая команда, и держимся вместе. В атаке есть трудности, но мы найдем правильный путь»
сегодня, 12:47
Биссоннетт о новом контракте Нечаса с «Колорадо»: «Рантанен хотел 13,5-14 млн долларов, похоже. Отличная сделка – Мартин моложе, быстрее и у него тоже есть химия с Маккинноном»
сегодня, 11:52
Дюбуа избежал серьезной травмы и пропустит несколько дней. У форварда «Вашингтона» 0 очков в 6 матчах сезона
сегодня, 11:26
Тренер «Амура» Андриевский о 3:2 с «Адмиралом»: «Принципиальности не было. Хотели начать домашнюю серию с победы, особые слова были не нужны. Но у нас много технического брака»
сегодня, 10:45
Тамбиев о 7-м поражении подряд – от «Амура»: «Сердце бьется, но поражения угнетают. Сложно вывести «Адмирал» из этого состояния, у ребят пропала уверенность»
сегодня, 10:16
Гридин сделал 2 передачи за фарм «Калгари» в матче АХЛ. У 19-летнего форварда 10 очков за 7 игр в сезоне
сегодня, 10:05
«Монреаль» стал 1-й командой в истории НХЛ с 5 победами в овертаймах в первых 12 играх сезона
сегодня, 09:42
Карлсон провел 1100-й матч за «Вашингтон». Он стал 15-м защитником в истории НХЛ с таким достижением за одну франшизу
сегодня, 08:39
Зеграс повторил рекорд Петера Форсберга для новых игроков «Филадельфии», набрав очки в 8 домашних матчах подряд
сегодня, 08:12
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры