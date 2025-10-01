Средняя посещаемость КХЛ в сентябре – 8 127 зрителей. По итогам прошлого сезона было 7 298 человек

Средняя посещаемость КХЛ в сентябре составила 8 127 зрителей.

Об этом сообщает журналист Sport24 Дмитрий Ерыкалов. Информация основана на открытых данных о посещаемости каждого из матчей, прошедших в сентябре.

По итогам прошлого сезона показатель составил 7 298 человек в среднем на матче, тогда КХЛ стала третьей по среднему числу зрителей на играх.

Лидировала Немецкая хоккейная лига (DEL) – 7 781 человек. Второй стала швейцарская Национальная лига А (NLA) – 7 365 зрителей.

«Динамо» Минск лидирует в КХЛ по средней посещаемости в сентябре – 15 086 зрителей. «Авангард» – 2-й, СКА – 3-й, «Шанхай» – 6-й, «Ак Барс» – 10-й, «Металлург» – 15-й, «Динамо» – 17-е