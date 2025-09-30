  • Спортс
  • Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»
Мозякин пожелал Шипачеву набрать 1000 очков в КХЛ: «В этом сезоне все получится, надеюсь. Для меня цифры не значили многого, но тысяча была большим достижением»

Сергей Мозякин пожелал Вадиму Шипачеву набрать 1000 очков в FONBET КХЛ.

Мозякин является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом в истории чемпионатов страны – 1212 (556+656) очков, 928 из них он набрал в КХЛ.

У 38‑летнего Шипачева 984 (307+677) очка в КХЛ с учетом плей‑офф. Он может стать первым хоккеистом с тысячей очков за карьеру в лиге.

– Шипачеву осталось набрать 16 очков, чтобы заработать 1000 баллов за историю в КХЛ. Такого ни с кем не случалось. А какой была ваша реакция, когда вы набрали 1000 очков за историю отечественного хоккея?

– Да, для меня та тысяча была большим достижением. Но лично для меня цифры никогда многого не значили. И что это вообще значит? Если ты набираешь 1000 очков за карьеру – значит, твои партнеры хорошо делают свою работу.

Помогают мне не только одноклубники, но и вся команда – тренеры и даже массажисты, доктора. Это все в совокупности. И не бывает такого достижения, которое принадлежит одному лишь игроку. У нас командный вид спорта.

А по Вадику Шипачеву – конечно, хотелось бы, чтобы он все‑таки добрался до этой отметки. Я ему хочу пожелать удачи. Надеюсь и думаю, что у него в этом сезоне все получится, – сказал бывший форвард «Металлурга» Сергей Мозякин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
