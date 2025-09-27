«Лада» расторгла договор с Дюфуром без выплаты компенсации. У форварда 2+1 в 7 матчах за клуб (Metaratings)
«Лада» расторгла контракт с Уильямом Дюфуром.
По информации Metaratings, 23-летний канадец покинул тольяттинский клуб без выплаты компенсации.
В текущем FONBET чемпионате КХЛ Дюфур провел 7 матчей за «Ладу» и набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 3».
В прошлом сезоне он выступал за фарм-клубы «Айлендерс» и «Колорадо» в АХЛ.
Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
