«Лада» расторгла договор с Дюфуром без выплаты компенсации. У форварда 2+1 в 7 матчах за клуб (Metaratings)

«Лада» расторгла контракт с Уильямом Дюфуром.

По информации Metaratings, 23-летний канадец покинул тольяттинский клуб без выплаты компенсации.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Дюфур провел 7 матчей за «Ладу » и набрал 3 (2+1) очка при полезности «минус 3».

В прошлом сезоне он выступал за фарм-клубы «Айлендерс» и «Колорадо» в АХЛ.

Десятков о «Ладе»: «Нам не хватает и «мусорных голов», и хоть каких-то. Кто-то должен взвалить на себя бремя лидера, бомбардира. Нам нужно усиливаться»