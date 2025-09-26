  • Спортс
  • Коньков о ЦСКА: «Ощущение, что после возвращения Никитина все хотят, чтобы команда одержала 68 побед в регулярке. Такого не будет. Надо решить игровые моменты, процесс идет»
Коньков о ЦСКА: «Ощущение, что после возвращения Никитина все хотят, чтобы команда одержала 68 побед в регулярке. Такого не будет. Надо решить игровые моменты, процесс идет»

Сергей Коньков высказался о выступлении ЦСКА.

Клуб проиграл 5 матчей из 9 в текущем сезоне и занимает 4-е место в таблице Западной конференции с 9 очками.

«От «Амура» ЦСКА немного пропустил, «Адмирал» они и вовсе обыграли. У меня такое ощущение, что после возвращения Игоря Никитина все хотят, чтобы команда одержала 68 побед в регулярном чемпионате. Такого не будет.

Должно быть налажено взаимопонимание, надо решить игровые моменты. Этот процесс сейчас идет, единый механизм сразу не сможет заработать.

Да, пока что у ЦСКА не все получается, но вы не забывайте, что другие команды тоже готовятся к матчам. Я считаю, что в нашей лиге практически не бывает проходных игр. Все может случиться. Хоккей тем и прекрасен.

У ЦСКА есть моменты для усиления игры. «Армейцы» на протяжении всего регулярного чемпионата будут налаживать свою игру. У меня нет сомнений, что они будут в восьмерке. А попадание с первого места в плей-офф не дает Кубка Гагарина.

Поэтому Никитину нужно планомерно готовить команду к кубковой весне, чтобы она там сражалась», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
