Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»

Кирилл Фастовский отметил, что «Ак Барс» играет слишком робко.

Казанский клуб набрал 5 очков в 7 играх и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции.

- Как вы думаете, в чем причины проблем «Ак Барса»?

– С самого начала команда выглядела очень тяжело и игра явно не пошла. Но, в моем понимании, сейчас тренеры должны найти варианты не закручивания гаек, а конструктивной работы.

Мне кажется, что команда играет слишком робко. Не хватает такой спортивной наглости, которая всегда присутствовала в игре Казани, и это значит уверенности в себе. И именно на этом аспекте надо сосредоточиться. Но то, что команда в низу турнирной таблицы после семи игр, ни о чем не говорит.

Можно вспомнить «Авангард» в прошлом году. Так что никакой трагедии нет и никакой паники быть не может. «Ак Барс» как был солидным клубом и претендентом на Кубок Гагарина, так им и остается. А то, что происходит, это временные трудности.

- При Анваре Гатиятулине и «Трактор» слишком робко играл…

– Возможно. Это то, что бросается в глаза по игре, а я видел практически все матчи «Ак Барса». Очень осторожно играют. Тем более сейчас в КХЛ этот прагматизм уходит и больше ориентируются на зрителей.

Нужна такая лихая игра, а «Ак Барс» слишком академично играет. Но это не приговор. Это текущая работа. Игр через 20 об этом, может, никто и не вспомнит, – сказал бывший генменеджер «Сибири».