  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»
1

Фастовский о проблемах «Ак Барса»: «Слишком робко играют, не хватает наглости. В КХЛ сейчас этот прагматизм уходит. Но трагедии нет, клуб остается солидным»

Кирилл Фастовский отметил, что «Ак Барс» играет слишком робко.

Казанский клуб набрал 5 очков в 7 играх и занимает предпоследнее место в таблице Восточной конференции. 

- Как вы думаете, в чем причины проблем «Ак Барса»?

– С самого начала команда выглядела очень тяжело и игра явно не пошла. Но, в моем понимании, сейчас тренеры должны найти варианты не закручивания гаек, а конструктивной работы.

Мне кажется, что команда играет слишком робко. Не хватает такой спортивной наглости, которая всегда присутствовала в игре Казани, и это значит уверенности в себе. И именно на этом аспекте надо сосредоточиться. Но то, что команда в низу турнирной таблицы после семи игр, ни о чем не говорит.

Можно вспомнить «Авангард» в прошлом году. Так что никакой трагедии нет и никакой паники быть не может. «Ак Барс» как был солидным клубом и претендентом на Кубок Гагарина, так им и остается. А то, что происходит, это временные трудности.

- При Анваре Гатиятулине и «Трактор» слишком робко играл…

– Возможно. Это то, что бросается в глаза по игре, а я видел практически все матчи «Ак Барса». Очень осторожно играют. Тем более сейчас в КХЛ этот прагматизм уходит и больше ориентируются на зрителей.

Нужна такая лихая игра, а «Ак Барс» слишком академично играет. Но это не приговор. Это текущая работа. Игр через 20 об этом, может, никто и не вспомнит, – сказал бывший генменеджер «Сибири». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoКирилл Фастовский
болельщики
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАнвар Гатиятулин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Спасать «Ак Барс» будет игрок за 200 миллионов. Хмелевски увели у «Авангарда»
25вчера, 17:40
Плющев об «Ак Барсе»: «Игроки свое эго возводят в такие рамки, что дальше некуда. Думают, что шайба будет сама заходить, только потому что они на площадке присутствуют»
вчера, 10:57
Кирилл Корнилов: «У «Ак Барса» целый комплекс проблем, которые за один день не решить. Клуб не стал сильнее в сравнении с прошлым сезоном, там нет нужного баланса»
1вчера, 09:47
Артем Батрак: «К «Ак Барсу» слишком много вопросов. Вроде бьются и стараются, но не идет. Как будто нужно действительно что-то радикальное»
1122 сентября, 15:26
«Ак Барс» вряд ли сейчас уволит Гатиятулина. Тренер продолжит работу с командой в выездных матчах с «Барысом», «Металлургом» и «Автомобилистом» (Артур Хайруллин)
1522 сентября, 10:05
Главные новости
Ротенберг о юных следж-хоккеистах: «С каким же желанием они тренируются! Это пример многим нашим профессионалам, с которыми я работаю уже 15 лет»
333 минуты назад
Ларионов о поражении СКА от «Авангарда»: «В тренерскую зашли гости – из спонсоров. Сказал им, что даже в «Детройте», где было 10 будущих членов Зала славы, мы проигрывали»
1048 минут назад
Миронов о том, что Жамнов назвал «сытыми котами» игроков «Спартака»: «На правду и критику не обижаются. Тогда можно было так сказать, чтобы взбудоражить команду»
2сегодня, 05:50
Ларионов о СКА: «Мы не будем играть от обороны или ставить «автобус» в средней зоне – неважно, где проходит матч. Хотим, чтобы КХЛ это понимала»
17сегодня, 05:30
КХЛ. «Сибирь» примет «Салават», «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва
13сегодня, 05:00
Ротенберг о драке Бардакова с Краузом на предсезонке НХЛ: «Может, языковой барьер? Значит, Захару надо подучить английский. Получать образование очень важно»
7сегодня, 04:50
НХЛ. Выставочные матчи. «Нью-Джерси» забросил 6 шайб «Айлендерс», «Бостон» вырвал победу у «Рейнджерс», «Тампа» одолела «Нэшвилл» по буллитам
7сегодня, 04:33
Разин о том, что у Ткачева нет голов в 8 матчах за «Металлург» в сезоне: «7 очков – неплохой результат. Он уже прошел через разные ситуации, не вижу психологических спадов или срывов»
2сегодня, 04:22
Дадонов забросил 1-ю шайбу за «Нью-Джерси» – в матче с «Айлендерс» на предсезонке. Грицюк остался без очков
сегодня, 03:40Видео
Гавриков забросил 1-ю шайбу за «Рейнджерс» – в матче с «Бостоном» на предсезонке. Защитник отличился в меньшинстве и завершил игру с «+3»
1сегодня, 03:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ларионов-младший после 2:4 от «Авангарда»: «Результат не отражает игры СКА. Невозможно выигрывать каждый матч, это не футбольная Премьер-лига и не американский футбол»
5сегодня, 06:25
Лихачев близок к переходу в «Амур» на правах аренды из «Локомотива». Форвард уже играл за клуб из Хабаровска в сезоне-2022/23
сегодня, 06:15
Ансель Галимов о переходе в «Авангард»: «Был счастлив. В Омске суперпрофессиональная организация с болельщиками, которые всегда правильно оценят и команду, и лично тебя»
2сегодня, 05:15
Вратарь «Торонто» Ахтямов пропустил 3 шайбы после 18 бросков за один период и овертайм в матче с «Оттавой» на предсезонке. «Лифс» уступили – 2:3 после 2:0
сегодня, 04:34
Федотов отразил 24 из 25 бросков за два периода в выставочном матче с «Баффало». Вратарь «Коламбуса» вышел в старте
сегодня, 03:55
Мурашов о дебюте за «Питтсбург» в предсезонке: «Огромная честь. Перед матчем думал, сколько легендарных игроков выходили в этой форме. Теперь это моя работа»
1вчера, 22:01
Агент Калинюка про обмен в «Салават» на Хмелевски: «Уайатт до сих не понял, что переход состоялся, думаю. Мы этого не ожидали, были очень удивлены»
2вчера, 21:31
Подколзин о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Я играю с лучшими хоккеистами мира, это великолепно. Рад остаться здесь, у нас отличная команда»
вчера, 21:20
Антон Бурдасов не планирует завершать карьеру: «Здоровья – вагон, с формой все в порядке. Играю с футболистами по 1,5 часа, они по 50 кг все весят – иди побегай за ними»
вчера, 21:05
Быков о «Тракторе»: «Необходимо не просто выйти в финал Кубка, а одержать победу. Только тогда сезон будет удачным»
1вчера, 20:39