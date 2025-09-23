Миронов о Розенбауме: «Нравятся его песни, энергетика. Человеку 74 года, а он такие концерты выдает по 3 часа и без фонограммы, живым голосом»
Андрей Миронов рассказал о своей любви к творчеству Александра Розенбаума.
– Приходилось слышать, что вы фанат творчества Александра Розенбаума. Ходите на его концерты?
– Да, нравится его творчество. С женой ездили на его концерты, когда они даже не в Москве проходили. Познакомиться с ним удалось, пообщаться. Нас познакомили.
Нравятся его песни, его энергетика. Человеку 74 года, а он такие концерты выдает по три часа и без фонограммы, живым голосом.
– В раздевалке включаете?
– Иногда.
– Партнерам по команде нравится?
– У нас столько меломанов в команде, такое разнообразие музыки…
– Кто обычно включает музыку?
– Порядин. Вот он все включает – от современной музыки, шансона, «Иванушек» до «кислоты» и не знаю, какие там направления есть, – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.
