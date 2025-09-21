Джонстон о Бедарде: «Предсказываю 35 голов и 90 очков в следующем сезоне. У Коннора нет потолка – сомневайтесь в нем на свой страх и риск»

Крис Джонстон предположил, что Коннор Бедард наберет 90 очков в следующем сезоне.

В прошлом регулярном чемпионате 20-летний форвард провел 82 матча за «Чикаго », сделав 67 (23+44) результативных действий при полезности «минус 36».

«У него за плечами уже 150 игр, он набирает 0,85 очка за матч, играя за сильно уступающую в классе команду против более опытных соперников.

Сомневайтесь в нем на свой страх и риск. У Бедарда нет потолка развития. Я предсказываю, что у него будет 35 голов и 90 очков в следующем сезоне», – сказал инсайдер TSN Крис Джонстон.

Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»