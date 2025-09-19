Генменеджер «Миннесоты» о контракте Капризова: «Делаем все возможное. Он наш франчайз-игрок, все в порядке»

Генменеджер «Миннесоты» высказался о ситуации с контрактом Кирилла Капризова.

Действующее соглашение форварда с кэпхитом 9 млн долларов рассчитано до конца июня 2026 года

Ранее появилась информация о том, что Капризов отклонил предложение «Миннесоты» на 128 млн долларов за 8 лет.

«Эти переговоры конфиденциальны. Я не могу вдаваться в подробности.

Все в порядке. Самое главное – мы хотим подписать Кирилла . Он наш франчайз-игрок. Мы хотим сохранить его здесь.

Он важная часть нашей команды. Мы работаем над этим. Мы делаем все возможное. Надеюсь, мы договоримся как можно скорее», – сказал генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин .

Пишут, что Капризов хочет зарплату $18-19 млн. Так, а что происходит?

Капризов о переговорах с «Миннесотой»: «Сейчас 2025-й, еще много времени. Хочу сосредоточиться на хоккее, провести полный сезон. Мне нравится в «Уайлд»