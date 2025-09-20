  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку с Сафоновым из «Ак Барса»
1

Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку с Сафоновым из «Ак Барса»

Александр Комаров дисквалифицирован за драку с Ильей Сафоновым.

Потасовка произошла в середине второго периода игры FONBET Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (3:1). 

Комаров толкнул Сафонова сзади перед стычкой. Форвард «Ак Барса» нанес несколько ударов 22-летнему защитнику «Салавата», повалив его на лед, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Комаров получил 17 минут штрафа, Сафонов был удален на 5 минут. 

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод и принял решение дисквалифицировать Комарова на один матч и подвергнуть игрока денежному штрафу.

В следующем матче «Ак Барс» примет «Авангард». Игра состоится завтра. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт КХЛ
logoКХЛ
дисквалификации
logoАлександр Комаров 2002
logoИлья Сафонов
logoСалават Юлаев
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
СКА пожаловался на «Шанхай» в КХЛ из-за акции по замене мерча, сообщил Ерыкалов: «Дрэгонс» не оштрафовали, но упоминать СКА в этом контексте им больше нельзя – регламент запрещает»
1021 минуту назад
Малкин про 20 лет игры с Кросби и Летангом: «Мы уже как семья. Бывает, Сид злится, Тангер злится, а я подойду и поговорю с ними. Нам повезло играть вместе, мы уже в истории»
3сегодня, 18:03
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Барыс» 2-й период провалил, это решило исход встречи. В 3-м не использовали несколько моментов, отсюда результат»
1сегодня, 16:35
КХЛ. «Северсталь» обыграла «Барыс», «Динамо» Москва победило «Адмирал»
66сегодня, 16:15
«С днем рождения, наша стена». «Флорида» поздравила Бобровского, выложив ролик с «тортом» из кирпичей
9сегодня, 16:15Фото
Кноблаух о желании Драйзайтля выиграть «Селке»: «Он должен был получить больше голосов в прошлом году. Леон потрясающе действует в обороне, 1-2 награды у него должны быть»
1сегодня, 16:01
Овечкин снова пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы нижней части тела
7сегодня, 15:17
Бабаев о том, что Кузнецов не стал комментировать матч «Трактора»: «Он хотел избежать неловких ситуаций. Это не касается карьеры в СКА, там все открыто, Ротенберг оказал ему огромную помощь»
7сегодня, 14:44
Ларионов о Квартальнове: «Мы оба родились в Воскресенске, начинали в «Химике», это наша ДНК. Но я уехал в 20 лет. Имею право сказать, что я цеэсковец, детройтовец. Дима успешно работает в Минске»
5сегодня, 14:29
Никита Дишковский: «Отсутствие российской команды на ОИ плохо сказывается на развитии хоккея. Это потеря не только для России, но и для всего мира»
1сегодня, 13:47
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 2:3 с «Северсталью»: «Нельзя проигрывать вчистую вбрасывания, нельзя терять шайбу в своей зоне. Для победы нужно сделать чуть-чуть больше, чем мы»
14 минут назад
Камалов о 3:2 с «Барысом»: «Северсталь» сама привезла себе два гола, но вовремя взялась за голову. Могли забить еще, оставим это на поездку, думаю»
сегодня, 17:50
Козырев о 3:2 с «Барысом»: «В 1-м периоде «Северсталь» сама себе придумала проблемы, но достойно вышла из ситуации. Концовку провели не то чтобы отменно, но солидно»
сегодня, 17:38
Виталий Прошкин: «КХЛ нет смысла отделяться от РУСАДА. Заменив текущее антидопинговое законодательство на подобие американского, мы только навредим себе»
сегодня, 17:18
Артюхин об изменениях в «Ладе»: «Возможно, так хотят встряхнуть ребят, что пора просыпаться. Все произошло слишком рано»
сегодня, 16:56
Пилипенко забросил 100 шайб в КХЛ. У форварда «Северстали» 2+1 с «Барысом»
сегодня, 15:47
Бабаев о недопуске России на ОИ: «МОК должен был допустить сборную из игроков НХЛ. Решения политизированы, это не красит организацию»
сегодня, 15:30
Квартальнов о матчах против Ларионова: «Вы меня с Игорем Николаевичем не сравнивайте, пожалуйста. Где он и где я?»
2сегодня, 14:58
Прошкин об изменениях в «Ладе»: «Там руководители из АКМ. Они принимали импульсивные решения в Туле, так же поступают и в Тольятти»
сегодня, 14:14
Терещенко о «Динамо»: «Кудашов говорил, что была тяжелая предсезонка, непростой вход в сезон. В прошлом году то же самое было. Нужно еще потерпеть, и все будет нормально»
1сегодня, 13:58