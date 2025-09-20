Защитник «Салавата» Комаров дисквалифицирован на один матч за драку с Сафоновым из «Ак Барса»

Александр Комаров дисквалифицирован за драку с Ильей Сафоновым.

Потасовка произошла в середине второго периода игры FONBET Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» (3:1).

Комаров толкнул Сафонова сзади перед стычкой. Форвард «Ак Барса» нанес несколько ударов 22-летнему защитнику «Салавата», повалив его на лед, после чего судьи остановили драку. По итогам эпизода Комаров получил 17 минут штрафа, Сафонов был удален на 5 минут.

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод и принял решение дисквалифицировать Комарова на один матч и подвергнуть игрока денежному штрафу.

В следующем матче «Ак Барс» примет «Авангард». Игра состоится завтра.