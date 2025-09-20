«С днем рождения, наша стена». «Флорида» поздравила Бобровского, выложив ролик с «тортом» из кирпичей

«Флорида» сделала торт из кирпичей по случаю дня рождения Сергея Бобровского.

Российскому вратарю, двукратному обладателю Кубка Стэнли сегодня исполнилось 37 лет.

«Флорида» по такому случаю выложила видеоролик с тортом в виде кирпичей, подписав его: «С днем рождения, наша кирпичная стена».

Изображение: x.com/FlaPanthers