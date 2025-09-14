Дебур о работе в НХЛ: «Я способен ставить игру и побеждать в плей-офф. Сейчас я думаю об Олимпиаде, но все может измениться»

Питер Дебур заявил, что готов продолжить тренировать в НХЛ.

Ранее 57-летний специалист был уволен из «Далласа ». Он три сезона подряд выводил команду в финал Западной конференции, но ни разу в нем не побеждал.

«Я полностью уверен, что способен прийти в команду, настроить ее на нужный лад, поставить правильную игру и побеждать в плей-офф. Повторюсь, моя уверенность в этом очень высока.

Думаю ли я об этом сейчас? Нет, я думаю об Олимпиаде. Но это не значит, что все не изменится, если зазвонит телефон», – сказал Питер Дебур .

Дебур о сборной Канады: «Ущипнул себя, увидев, сколько там талантливых игроков. На Турнире четырех наций у меня были мурашки от фанатов, атмосферы и драк»