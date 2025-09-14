Цыплаков про 10 шайб в прошлом сезоне НХЛ: «Выходили «2 в 1», и меня не искали у пустых ворот. Я больше отдавал – мне еще дедушка внушил, что пас ценнее гола»

Максим Цыплаков заявил, что любит отдавать голевые передачи.

В первом сезоне за «Айлендерс» российский форвард набрал 35 (10+25) очков за 77 игр.

– В первые два месяца регулярного чемпионата, у вас дважды была голевая засуха по 9 и 11 матчей. Как вы справлялись с этим?

– Не знаю, я просто старался больше играть на команду, отдавать пасы. В общем, как и в России обычно играл. Как говорится, помогай другим, и они ответят тебе тем же.

Были моменты, когда выходили «2 в 1» или что-то подобное, и меня не искали у пустых ворот. Поэтому я больше отдавал. Ребята реализовывали, и у меня было достаточно передач. Я не зацикливался на том, что нет голов. Думал, что если буду усердно работать, они обязательно придут.

Конечно, когда засухи были длительными, начинал себя корить, но потом просто убирал эти мысли и продолжал работать. Через труд и настойчивость все приходит.

– А сам факт того, что вы хотели забить гол, не усложнял задачу в первые месяцы в НХЛ?

– Да, конечно, всегда хочется забивать в каждой игре, но я понимаю, что это не всегда возможно. Я не могу сказать, что я именно снайпер, но голы, конечно, приятно забивать. Но мне также доставляет удовольствие делать такие передачи, которые удобны партнеру, на пустые ворота или что-то подобное.

Мне еще дедушка внушил, что пас ценнее гола – когда ты все сделал, а партнеру осталось только завершить, – сказал нападающий «Айлендерс » Максим Цыплаков .

