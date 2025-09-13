Макар о формате Кубка Стэнли: «Все игроки хотят вернуться к «1-8»

Кэйл Макар предложил НХЛ изменить формат Кубка Стэнли.

Сейчас плей-офф НХЛ проводится по дивизиональной схеме: в первых двух раундах матчи проходят между командами внутри дивизиона. К ним добавляются клубы, получившие уайлд-кард.

Этот формат был введен с сезона-2013/14 и изменялся только во время пандемии ковида. До этого применялась система, при которой победитель конференции играл с командой, занявшей восьмое место, вне зависимости от дивизиона, второе место – с седьмым и т. д.

«Мне кажется, что все игроки хотят вернуться к формату «1-8», – сказал защитник «Колорадо » Кэйл Макар .