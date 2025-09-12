Грман о Владивостоке: «Еда удивила больше всего, она потрясающая! Здесь много классных мест. И Русский остров, и два моста выглядят красиво»
Словацкий хоккеист выступает за «Адмирал» с 2024 года.
«Джетлаг (побочные эффекты из-за смены часовых поясов – Спортс”) – это как раз то, к чему нельзя привыкнуть. Ты просто стараешься как можно больше отдыхать, понимаешь, даешь своему телу высыпаться.
Тренеры выстраивают график тренировок в зависимости от перелетов. Например, если мы возвращаемся во Владивосток, тренировки начинаются позже, чтобы мы могли поспать подольше», – сказал защитник «Адмирала» Марио Грман.
Хоккеист также поделился впечатлениями от Владивостока.
«Больше всего меня удивила еда! Здесь такие хорошие рестораны, и еда потрясающая. Здесь так много классных мест. И Русский остров, и эти два моста выглядят очень красиво.
Я видел местный университет, огромный, кажется, самый большой в России. Да, это классный город, и я не могу дождаться, когда мы вернемся», – отметил Грман.