Грман о Владивостоке: «Еда удивила больше всего, она потрясающая! Здесь много классных мест. И Русский остров, и два моста выглядят красиво»

Марио Грман высказался об адаптации к частой смене часовых поясов.

Словацкий хоккеист выступает за «Адмирал » с 2024 года.

«Джетлаг (побочные эффекты из-за смены часовых поясов – Спортс”) – это как раз то, к чему нельзя привыкнуть. Ты просто стараешься как можно больше отдыхать, понимаешь, даешь своему телу высыпаться.

Тренеры выстраивают график тренировок в зависимости от перелетов. Например, если мы возвращаемся во Владивосток, тренировки начинаются позже, чтобы мы могли поспать подольше», – сказал защитник «Адмирала» Марио Грман.

Хоккеист также поделился впечатлениями от Владивостока.

«Больше всего меня удивила еда! Здесь такие хорошие рестораны, и еда потрясающая. Здесь так много классных мест. И Русский остров, и эти два моста выглядят очень красиво.

Я видел местный университет, огромный, кажется, самый большой в России. Да, это классный город, и я не могу дождаться, когда мы вернемся», – отметил Грман.