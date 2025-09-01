Никита Холодилин: «В КХЛ сейчас нет слабых, нет сильных – все равны! «Спартак» будет выходить и навязывать свою игру соперникам, чтобы под нас подстраивались»
– Вы сказали, что нет смысла выходить на лед и не ставить задачу победить в Кубке Гагарина. Кто будет главный соперник в борьбе за трофей?
– Сейчас в КХЛ такое время, что все команды равные. Нет слабых, нет сильных – все равны! Будем выходить и навязывать свою игру соперникам, чтобы под нас подстраивались.
– Будет ли особый настрой на чемпионат?
– На каждую команду будет особый настрой. Не имеешь права, кто бы там ни был. Даже если кто-то идет внизу турнирной таблицы, нельзя настраиваться, как на аутсайдера. Надо настраиваться, как и на команды с первых мест.
Главное – выходить на каждую игру с запредельным настроем. Надо доказывать свое место в команде и таблице. Будем показывать свой лучший хоккей.
– Как идет адаптация в столице?
– Уже не первый раз в Москве. Много мест, где можно погулять. Пока все в процессе. Сейчас не так много времени на знакомство.
Были сборы, сейчас турнир. Акцент делал больше на восстановление, поэтому проводил время с семьей и сильно не гулял, – сказал нападающий «Спартака» Никита Холодилин.