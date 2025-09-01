Холодилин о целях «Спартака»: «Выиграть Кубок Гагарина. Уверен, мы способны завоевать его в этом сезоне. А как иначе? Выходить на лед ради галочки и пытаться попасть лишь в плей-офф – не наш подход»
Никита Холодилин рассказал о целях «Спартака» на сезон.
«Цели всегда самые высокие. У нас она только одна – выиграть Кубок. Я уверен, что мы способны завоевать его в этом сезоне.
А как иначе? Выходить на лед ради галочки и пытаться попасть лишь в плей-офф – это не наш подход.
Других целей, кроме победы в Кубке Гагарина, мы не ставим, да и ставить не можем. Наш путь только за Кубком», – сказал нападающий «Спартака» Никита Холодилин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
