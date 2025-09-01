Никита Холодилин рассказал о целях «Спартака» на сезон.

«Цели всегда самые высокие. У нас она только одна – выиграть Кубок. Я уверен, что мы способны завоевать его в этом сезоне.

А как иначе? Выходить на лед ради галочки и пытаться попасть лишь в плей-офф – это не наш подход.

Других целей, кроме победы в Кубке Гагарина, мы не ставим, да и ставить не можем. Наш путь только за Кубком», – сказал нападающий «Спартака» Никита Холодилин.