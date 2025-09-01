Вайсфельд о предсезонке «Торпедо»: «Играют они неплохо. Не сказал бы, что там кошмар, но проигрывают – это минус»
Леонид Вайсфельд высказался об игре «Торпедо» на предсезонке.
«Исходя из того, что я видел на этой предсезонке, поражения вообще ни о чем не говорят. Потому что нынешняя предсезонка короткая – очень мало игр. И в разной степени готовности команды находятся, поэтому я бы глубоко идущих выводов не делал.
Минус поражений на предсезонке, с моей точки зрения, – это психологический аспект. То есть может некая неуверенность появиться.
А так я на «Торпедо» посмотрел, и играют они неплохо. Касательно их игры не сказал бы, что там кошмар, но проигрывают – это действительно минус», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
