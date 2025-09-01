Атанасов о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы: «Это не должно никак сказаться на команде. Нужно извлечь из этих игр какие-то моменты, правильные выводы»

Василий Атанасов высказался о неудачах «Торпедо» на Кубке мэра Москвы.

Команда проиграла все три матча с общей разницей шайб 3:12 и заняла последнее место.

– Какие в целом впечатления от этого турнира?

– Мне тяжело сказать, сыграл всего одну игру (со «Спартаком» за пятое место – 0:4, Спортс). После этой игры, конечно, не самые положительные эмоции испытываем всей командой, потому что хотелось немножко другой результат показать, другой хоккей.

Но ничего, сейчас будем обращать больше внимания на все мелочи, на все детали и стараться наладить нашу игру в атаке в первую очередь.

– Крупные поражения на Кубке мэра Москвы могут как-то сказаться на команде?

– Я думаю, что это не должно никак сказаться на команде. Нужно извлечь из этих игр какие-то моменты, какие-то правильные выводы и просто с этим двигаться всегда, – сказал форвард нижегородцев.